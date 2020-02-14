Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги Союзного государства
Союзное государство
2020-02-14T15:46+0300
https://ria.ru/20200214/1564788026.html
Лукашенко предложил России не "гнать лошадей" в вопросе интеграции
https://cdn22.img.ria.ru/images/156282/51/1562825179_0:0:3062:1723_1036x0_80_0_0_2d67c55414cabc64578e6fd2b0e80011.jpg
РИА Новости

Лукашенко предложил России не "гнать лошадей" в вопросе интеграции

15:46 14.02.2020
790
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 14 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в вопросе развития белорусско-российской интеграции не нужно "гнать лошадей", и подчеркнул, что будет всегда бороться за сохранение суверенитета и независимости республики.
"Средние слои в России к нам (относятся – ред.) с душой. Они приезжают сюда, отдыхают. Им здесь лучше, чем дома. Это величайшее достижение нашего союзного строительства. Зачем гнать лошадей, гнобить, куда-то включать нас?" – приводятся слова Лукашенко на сайте президента Белоруссии.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Вчера, 14:49Союзное государство
Лукашенко заявил, что добивается от России равных условий в Союзе
Он выразил мнение, что никогда не станет последним президентом Белоруссии. "После меня вы уже думайте, что будете делать. Но даже если я буду жить и не буду президентом, я буду бороться за то, чтобы наша Беларусь на этом клочке земли оставалась суверенной и независимой", - сказал Лукашенко.
По словам белорусского лидера, вопрос независимости - это не только хорошо жить. "Мы будем жить на своей земле, своим умом, мы будем избирать своих президентов, формировать правительство и будем создавать свои условия для жизни наших людей. Нами никогда не будут понукать, мы будем проводить свою внешнюю и внутреннюю политику, но не во вред нашим соседям и не во вред родным россиянам", - подчеркнул глава государства.
Глава республики считает, что если перед белорусами поставить вопрос о вхождении Белоруссии в состав РФ, то "120% скажут "нет". "И самое удивительное, что и россияне мне пишут письма: "Ни в коем случае не входите в состав России". Но кому-то там (в России – ред.) хочется, чтобы была одна страна, - тогда будут единые цены (на энергоносители – ред.)", - сказал Лукашенко, касаясь переговоров с РФ о поставках в республику нефти и газа.
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов
23 января, 11:12Союзное государство
В Совфеде оценили степень интеграции России и Белоруссии
Президент Белоруссии также разъяснил свое видение развития интеграции с РФ. "Это когда мы покупаем ресурсы в России, запасные части для МТЗ, комплектующие для БелАЗа, делаем тракторы, автомобили и продаем на общем рынке. И равные цены... Свободное перемещение (людей - ред.), нет никаких границ. Пенсии, начисления - все, как в одной стране. Мы это сделали", - продолжил Лукашенко.
Однако по его словам, в экономическом плане на Белоруссию в России начинают давить: "говорят: вступайте в Россию, тогда мы вам поставим запчасти, тогда будут другие цены на нефть и газ". "А будут ли еще? Вот в чем вопрос. А не в том, что я не договороспособен", - добавил белорусский лидер.
512311467
Обсудить 9
Союзное государствоАлександр ЛукашенкоБелоруссияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Батька, а что делать с 6 млрд. долга?
14 февраля, 15:52
Шалтай Болтай
1110002
Дайте умереть спокойно президентом, а потом делайте что хотите )
14 февраля, 15:51
Андрей Дашков
630002
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко пригрозил "отобрать" одну из веток нефтепровода "Дружба"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Минск обсуждает с Польшей поставки американской нефти через Гданьск
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Эксперт оценил заявления Лукашенко об отношениях с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время общения с журналистами в Сочи
Лукашенко возмутился высокой ценой энергоресурсов с месторождений СССР
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что добивается от России равных условий в Союзе
Измерение артериального давления
Немецкий кардиолог рассказал, как снизить давление без таблеток
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации
Греческие СМИ оценили отношение Путина к вопросу об однополых браках
Встреча лидеров нормандской четверки
Путин и Зеленский провели телефонный разговор
Министерство иностранных дел Великобритании в Лондоне
В МИД Британии прокомментировали слова Путина о "маме и папе"
Исполнительный директор Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн. 2010 год
Американский банкир предложил России способ уничтожить США
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Лукашенко раскрыл подробности последней встречи с Путиным
Символ нефтепровода Дружба около деревни Защебье Речицкого района Гомельской области
Белорусский оператор "Дружбы" на полчаса останавливал транзит нефти
Молодая пара в кровати
Ученые рассказали о связи секса с развитием рака
Космодром Байконур
Ступень советской ракеты-носителя "Циклон-3" разрушилась в космосе
Турецкий конвой в окрестностях Идлиба, Сирия
Центр по примирению в Сирии обвинил Турцию в эскалации в Идлибе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:27Из Китая в Благовещенск организуют три временных транспортных коридора
06:22Стало известно, почему тускнеет знаменитый "Крик" Эдварда Мунка
06:14Эвакуированных из Уханя южнокорейцев выпустили из карантина
06:11Защита обжалует арест отца, оставившего детей в Шереметьево
06:01Исследование показало, что изменила Система быстрых платежей
05:54На Гаити возросло количество детей, погибших во время пожара
05:50В Петербурге ликвидировали открытое горение в производственном здании
05:38Ozon: "Оскар" подстегнул продажи книги "Маленькие женщины" в 72 раза
05:33Исследование: россияне сократили перекредитование ипотеки на треть
05:21Суд в Хабаровске арестовал мужчину, бросившего детей в Шереметьево
05:19В Хубэй прибыли более 25 тысяч медиков со всего Китая
05:15В посольстве России прокомментировали дело о геноциде в Ейске
05:07Западная часть Алеппо остается зоной риска из-за обстрелов боевиков
05:04В США заявили о невозможности заменить российские РД-180 еще 10 лет
05:02В Петербурге горит производственное здание на площади 300 "квадратов"
05:01Оставивший детей в Шереметьево отец прокомментировал момент задержания
04:49Куба намерена погасить более 30 миллионов евро долга, сообщает СМИ
04:43В Банке Финляндии рассказали, как будут отучать граждан брать кредиты
04:35ВОЗ обсудила с Facebook, Amazon и Google дезинформацию о коронавирусе
04:30Жителям Уханя из-за коронавируса запретили покидать микрорайоны
Лента новостейМолния