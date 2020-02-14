Лукашенко предложил России не "гнать лошадей" в вопросе интеграции

МИНСК, 14 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в вопросе развития белорусско-российской интеграции не нужно "гнать лошадей", и подчеркнул, что будет всегда бороться за сохранение суверенитета и независимости республики.

"Средние слои в России к нам (относятся – ред.) с душой. Они приезжают сюда, отдыхают. Им здесь лучше, чем дома. Это величайшее достижение нашего союзного строительства. Зачем гнать лошадей, гнобить, куда-то включать нас?" – приводятся слова Лукашенко на сайте президента Белоруссии.

Он выразил мнение, что никогда не станет последним президентом Белоруссии. "После меня вы уже думайте, что будете делать. Но даже если я буду жить и не буду президентом, я буду бороться за то, чтобы наша Беларусь на этом клочке земли оставалась суверенной и независимой", - сказал Лукашенко.

По словам белорусского лидера, вопрос независимости - это не только хорошо жить. "Мы будем жить на своей земле, своим умом, мы будем избирать своих президентов, формировать правительство и будем создавать свои условия для жизни наших людей. Нами никогда не будут понукать, мы будем проводить свою внешнюю и внутреннюю политику, но не во вред нашим соседям и не во вред родным россиянам", - подчеркнул глава государства.

Глава республики считает, что если перед белорусами поставить вопрос о вхождении Белоруссии в состав РФ, то "120% скажут "нет". "И самое удивительное, что и россияне мне пишут письма: "Ни в коем случае не входите в состав России". Но кому-то там (в России – ред.) хочется, чтобы была одна страна, - тогда будут единые цены (на энергоносители – ред.)", - сказал Лукашенко, касаясь переговоров с РФ о поставках в республику нефти и газа.

Президент Белоруссии также разъяснил свое видение развития интеграции с РФ. "Это когда мы покупаем ресурсы в России, запасные части для МТЗ, комплектующие для БелАЗа, делаем тракторы, автомобили и продаем на общем рынке. И равные цены... Свободное перемещение (людей - ред.), нет никаких границ. Пенсии, начисления - все, как в одной стране. Мы это сделали", - продолжил Лукашенко.