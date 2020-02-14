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Шестьсот человек поборются за звание самого сильного ocr-атлета
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РИА Новости

Шестьсот человек поборются за звание самого сильного ocr-атлета

15:46 14.02.2020
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© Фото предоставлено организаторами забега Lion RaceШестьсот человек поборются за звание самого сильного ocr-атлета
Шестьсот человек поборются за звание самого сильного ocr-атлета
© Фото предоставлено организаторами забега Lion Race
МОСКВА, 14 фев - Lion Race. 23 февраля 2020 года в ближнем Подмосковье состоится забег с препятствиями Lion Race. Мероприятие пройдет с 9 до 18 часов. Место проведения — деревня Жаворонки Московской области примерно в 15 км от МКАД. Для участников будет организован трансфер от железнодорожной станции "Сходня".
На территории фермерского хозяйства соберутся около 600 человек, чтобы побороться за звание самого быстрого и сильного ocr-атлета. В забеге Lion Race сможет принять участие любой желающий, достигший 16 лет, независимо от пола и физической подготовки, купивший билет на сайте мероприятия.
OCR-гонки (obstacle course races) или гонки по пересеченной местности с искусственными препятствиями в России появились недавно — в 2015 году. Но за 5 лет успели найти поклонников по всей стране и стать официальным видом спорта.
Забег Lion Race проходит с 2017 года. Зимние соревнования будут уже шестыми по счету. Организаторы забега подготовили 6-километровую дистанцию через лес и снежные поля. Участникам придется преодолевать естественные и искусственные препятствия: перелезать через стены и грузовые контейнеры, прыгать по машинам, взбираться на горки, проходить по дну оврага, преодолевать рукоходы, ползти под колючей проволокой и БТР и многое другое — более 16 различных преград.
Возможны 2 формата участия: SPORT и FUN. В формате SPORT более жесткие условия участия: строгое судейство на трассе, за непрохождение препятствия участнику необходимо делать штрафные бёрпи — прыжки с отжиманиями. Но и призы победителям более привлекательные. Поэтому соперники подбираются опытные и сильные. Лучшие спортсмены в формате SPORT смогут принять участие в Чемпионате Европы и Чемпионате Мира по OCR-гонкам, который пройдет в 2020 году в Сочи. В формате SPORT можно принять участие, начиная с 18 лет. Организаторы мероприятия рекомендуют покупать билет в формат SPORT тем участникам, кто регулярно тренируется в зале или бегает в парке.
© Фото предоставлено организаторами забега Lion RaceШестьсот человек поборются за звание самого сильного ocr-атлета
Шестьсот человек поборются за звание самого сильного ocr-атлета
© Фото предоставлено организаторами забега Lion Race
Для тех, кто не готов к суровым испытаниям на трассе, был сделан формат FUN — участники бегут в комфортном темпе, на прохождение препятствия есть неограниченное количество попыток и нет штрафных бёрпи. Это отличный вариант для тех, кто хочет попробовать новый вид соревнований или просто весело провести время в хорошей компании. В формате FUN можно участвовать с 16 лет.
На дистанции за правилами прохождением препятствий будут следить судьи и волонтеры. Волонтеры будут подбадривать участников и рассказывать, как правильно проходить каждое препятствие. На всей дистанции будут стоять финские свечи — рядом с ними можно будет погреться.
Участвовать в гонке Lion Race можно индивидуально или командой. В команде может быть от 4 до 15 участников. Командный забег станет отличным тимбилдингом для отдела или способом небанально отметить 23 февраля.
Как и на других подобных гонках, на Lion Race будет хронометраж. Таким образом, каждый участник будет знать точное время прохождения трассы и сможет сравнить свой результат с остальными спортсменами. После забега участники смогут переодеться в теплых раздевалках и выпить горячий чай в стартовом городке.
Для всех участников организаторы Lion Race подготовили новые медали с уникальным дизайном и призы от партнеров забега. На протяжении всей трассы будут стоять профессиональные фотографы, которые будут фотографировать участников забега и как они проходят препятствия. Обычно через 2-3 дня после забега все фотографии бесплатно выкладываются в официальной группе в Вконтакте. На каждого участника получается 5-7 качественных и запоминающихся фотографий с мероприятия, которые давно стали визитной карточкой Lion Race.
Организаторы забега позаботились и о зрителях и болельщиках — для них в стартовом городке будут конкурсы и различные активности.
Контакты для аккредитации СМИ или для ответов на вопросы, Вадим Бондаренко, +7 903 240 50 40
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