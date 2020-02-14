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Минобороны заключило новый контракт на самолеты-амфибии Бе-200ЧС
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РИА Новости

Минобороны заключило новый контракт на самолеты-амфибии Бе-200ЧС

15:43 14.02.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРоссийский самолёт-амфибия Бе-200ЧС
Российский самолёт-амфибия Бе-200ЧС
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Российский самолёт-амфибия Бе-200ЧС. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Первый самолет-амфибия Бе-200ЧС, предназначенный для Минобороны РФ, впервые поднялся в воздух, он будет передан заказчику после испытаний, сообщает в пятницу "Объединенная авиастроительная корпорация".
Таким образом, Минобороны и ТАНКТ имени Бериева заключили новый контракт на поставку этих машин. Сколько всего самолетов планируется передать Минобороны, неизвестно.
"Сегодня с заводского аэродрома ТАНТК им. Г.М. Бериева поднялся в воздух очередной серийный поисково-спасательный (с функцией пожаротушения) самолет-амфибия Бе-200ЧС", - говорится в сообщении.
После программы предъявительских и приемо-сдаточных испытаний Бе-200ЧС будет передан заказчику для эксплуатации в составе морской авиации ВМФ России.
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В 2013 году Минобороны и ТАНТК имени Бериева заключили контракт на поставку Морской авиации ВМФ России двух самолетов Бе-200ЧС и четырех модифицированных самолетов Бе-200ПС (без функции пожаротушения) общей стоимостью 8,4 миллиарда рублей.
В 2016 году Минобороны России приостановило реализацию данного контракта, а в 2017 году он был расторгнут из-за невыполнения.
В мае 2017 года Минобороны подало иск о возвращении выплаченного исполнителю аванса. Арбитраж Москвы в августе 2017 года полностью удовлетворил иск Минобороны к ТАНТК, обязав ответчика вернуть сумму неотработанного аванса по госконтракту 2013 года. Ответчик в суде не возражал против удовлетворения требований. После чего ТАНТК попросил суд дать рассрочку исполнения судебного решения о взыскании с него средств в пользу министерства обороны более 6,7 миллиарда рублей, и суд эту рассрочку предоставил.
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В 2018 году заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко сообщал, что новый контракт на поставку военным уже трех самолетов-амфибий Бе-200 планировалось заключить "в ближайшее время", а первый самолет Минобороны РФ "планировало получить в 2019 году". С тех пор информации об этом соглашении и о поставке военным самолетов данного типа не сообщалось.
Бе-200 - российский самолет-амфибия, разработанный ТАНТК имени Г. М. Бериева и ранее собираемый на Иркутском авиационном заводе. Самолет предназначен для тушения пожаров, оказания экстренной помощи в районах чрезвычайных бедствий, поиска и спасения на воде, санитарных и грузовых перевозок. Бе-200 имеет возможность взлета и посадки как на сушу, так и на воду.
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Бе-200Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК)РоссияБезопасность
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