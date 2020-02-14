Минобороны заключило новый контракт на самолеты-амфибии Бе-200ЧС

Таким образом, Минобороны и ТАНКТ имени Бериева заключили новый контракт на поставку этих машин. Сколько всего самолетов планируется передать Минобороны, неизвестно.

"Сегодня с заводского аэродрома ТАНТК им. Г.М. Бериева поднялся в воздух очередной серийный поисково-спасательный (с функцией пожаротушения) самолет-амфибия Бе-200ЧС", - говорится в сообщении.

После программы предъявительских и приемо-сдаточных испытаний Бе-200ЧС будет передан заказчику для эксплуатации в составе морской авиации ВМФ России.

В 2013 году Минобороны и ТАНТК имени Бериева заключили контракт на поставку Морской авиации ВМФ России двух самолетов Бе-200ЧС и четырех модифицированных самолетов Бе-200ПС (без функции пожаротушения) общей стоимостью 8,4 миллиарда рублей.

В 2016 году Минобороны России приостановило реализацию данного контракта, а в 2017 году он был расторгнут из-за невыполнения.

В мае 2017 года Минобороны подало иск о возвращении выплаченного исполнителю аванса. Арбитраж Москвы в августе 2017 года полностью удовлетворил иск Минобороны к ТАНТК, обязав ответчика вернуть сумму неотработанного аванса по госконтракту 2013 года. Ответчик в суде не возражал против удовлетворения требований. После чего ТАНТК попросил суд дать рассрочку исполнения судебного решения о взыскании с него средств в пользу министерства обороны более 6,7 миллиарда рублей, и суд эту рассрочку предоставил.

В 2018 году заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко сообщал, что новый контракт на поставку военным уже трех самолетов-амфибий Бе-200 планировалось заключить "в ближайшее время", а первый самолет Минобороны РФ "планировало получить в 2019 году". С тех пор информации об этом соглашении и о поставке военным самолетов данного типа не сообщалось.