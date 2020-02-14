Двое членов экипажа жестко севшего вертолета зажаты в кабине

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 фев - РИА Новости. Двое членов экипажа вертолета Ми-8, совершившего жесткую посадку в Ямало-Ненецком автономном округе, зажаты в кабине воздушного судна, сообщает региональное управление МЧС.
Ми-8 авиакомпании "Скол", по данным МЧС, попал в снежную метель, направляясь с Гыданского полуострова в порт Сабетта. У воздушного судна сломались лопасти. На борту находились десять человек, в том числе три члена экипажа. Согласно уточненным сведениям ведомства, инцидент произошел в 400-500 метрах от порта.
"По предварительной информации, восемь человек находятся в удовлетворительном состоянии, два члена экипажа зажаты в кабине вертолета частично... По предварительной информации, погибших нет. Обстоятельства произошедшего уточняются", - говорится в сообщении.
Проверку в связи с инцидентом организовало Уральское следственное управление на транспорте СК РФ.
Ранее представитель экстренных служб региона рассказал РИА Новости, что вертолет сильно разрушен и лежит на боку.