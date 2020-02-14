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Двое членов экипажа жестко севшего вертолета зажаты в кабине
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РИА Новости

Двое членов экипажа жестко севшего вертолета зажаты в кабине

15:43 14.02.2020 (обновлено: 15:46 14.02.2020)
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© Фото : Авиакомпания СКОЛВертолет Ми-8Т авиакомпании "Скол"
Вертолет Ми-8Т авиакомпании Скол
© Фото : Авиакомпания СКОЛ
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 фев - РИА Новости. Двое членов экипажа вертолета Ми-8, совершившего жесткую посадку в Ямало-Ненецком автономном округе, зажаты в кабине воздушного судна, сообщает региональное управление МЧС.
Ми-8 авиакомпании "Скол", по данным МЧС, попал в снежную метель, направляясь с Гыданского полуострова в порт Сабетта. У воздушного судна сломались лопасти. На борту находились десять человек, в том числе три члена экипажа. Согласно уточненным сведениям ведомства, инцидент произошел в 400-500 метрах от порта.
"По предварительной информации, восемь человек находятся в удовлетворительном состоянии, два члена экипажа зажаты в кабине вертолета частично... По предварительной информации, погибших нет. Обстоятельства произошедшего уточняются", - говорится в сообщении.
Проверку в связи с инцидентом организовало Уральское следственное управление на транспорте СК РФ.
Ранее представитель экстренных служб региона рассказал РИА Новости, что вертолет сильно разрушен и лежит на боку.
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Жесткая посадка Ми-8 на ЯмалеЯмало-Ненецкий автономный округМи-8Следственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
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