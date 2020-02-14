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При жесткой посадке вертолета на Ямале погибли два человека
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РИА Новости

При жесткой посадке вертолета на Ямале погибли два человека

15:43 14.02.2020 (обновлено: 19:18 14.02.2020)
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© Фото : страница drilling_russia в InstagramМесто жесткой посадки вертолета Ми-8 на Ямале
Место жесткой посадки вертолета Ми-8 на Ямале
© Фото : страница drilling_russia в Instagram
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Два человека погибли при жесткой посадке вертолета Ми-8 в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"Погибшие — члены экипажа", — уточнил собеседник агентства.
Смерь двух человек подтвердили в региональном управлении МЧС.
Всего на борту находились семь пассажиров и трое членов экипажа.
В пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры уточнили, что, по информации с места происшествия, погибли командир воздушного судна и бортмеханик. Выжившие выбрались из вертолета самостоятельно.
В СК России сообщили, что рассматривают три версии случившегося: ошибка пилотирования, техническая неисправность, неблагоприятные метеоусловия.
Уголовное дело возбудили по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц".
Ми-8 авиакомпании "Скол" направлялся в порт Сабетта с Гыданского полуострова. По данным МЧС, борт попал в метель, у него сломались лопасти, машина сильно повреждена и лежит на крыше. Авария произошла в полукилометре от места назначения.
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