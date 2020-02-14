При жесткой посадке вертолета на Ямале погибли два человека

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Два человека погибли при жесткой посадке вертолета Два человека погибли при жесткой посадке вертолета Ми-8 Ямало-Ненецком автономном округе , сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"Погибшие — члены экипажа", — уточнил собеседник агентства.

Смерь двух человек подтвердили в региональном управлении МЧС.

Всего на борту находились семь пассажиров и трое членов экипажа.

В пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры уточнили, что, по информации с места происшествия, погибли командир воздушного судна и бортмеханик. Выжившие выбрались из вертолета самостоятельно.

В СК России сообщили, что рассматривают три версии случившегося: ошибка пилотирования, техническая неисправность, неблагоприятные метеоусловия.

Уголовное дело возбудили по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц".