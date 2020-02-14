Крымский банк проверят из-за взыскания несуществующих долгов

МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ начала проверку сведений о том, что "Тальменка-банк" взыскивал с жителей Крыма несуществующие кредиты.
В конце октября депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская заявила, что крымчанам поступают письма от "Тальменка-банка" с требованием погасить кредиты, которые они не брали.
"В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям работников названного коммерческого банка и иных лиц, участвовавших в указанных неправомерных действиях. По результатам проверочных мероприятий будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования в целях восстановления прав граждан", - говорится в сообщении.
В Генпрокуратуре, ссылаясь на СМИ, пояснили, что конкурсный управляющий "Тальменка-банка" инициировал ряд судебных споров, по результатам которых с граждан взыскивают несуществующие долги - размеры исковых требований достигают 1 миллиона рублей - не только в отсутствие договоров с банком, но и без надлежащего уведомления граждан о судебных спорах.
Лицензия у "Тальменка-банка" отозвана Центробанком с 23 января 2017 года.