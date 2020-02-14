В Новочеркасске экс-начальника войсковой части осудили за взятки

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Суд в Ростовской области приговорил к четырем годам колонии-поселения бывшего командира войсковой части, признав его виновным в получении 12 взяток от подчиненных за заграничные командировки, сообщает в пятницу Главное военное следственное управление (ГВСУ) СК России.
По данным ведомства, бывший командир войсковой части 84881 (города Новочеркасска) подполковник запаса Владимир Кудлаев сообщил подчиненным, что может направить их в служебную командировку за границу, если они ему заплатят. Следователи выяснили, что он получил 12 взяток на общую сумму 350 тысяч рублей. Также Кудлаева обвиняли в том, что он, не имея законных оснований, назначил двух военнослужащих на вышестоящие должности, которым затем оформили допуск к работе со сведениями, составляющими государственную тайну.
"Решением Новочеркасского гарнизонного военного суда Кудлаеву назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием в колонии-поселении", - говорится в сообщении.
Кроме того офицера лишили права занимать определенные должности в государственных органах и органах местного самоуправления сроком на 2,5 года, и оштрафовали на 100 тысяч рублей.