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В Новочеркасске экс-начальника войсковой части осудили за взятки
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РИА Новости

В Новочеркасске экс-начальника войсковой части осудили за взятки

15:38 14.02.2020
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© Depositphotos / aa-wСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды
© Depositphotos / aa-w
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Суд в Ростовской области приговорил к четырем годам колонии-поселения бывшего командира войсковой части, признав его виновным в получении 12 взяток от подчиненных за заграничные командировки, сообщает в пятницу Главное военное следственное управление (ГВСУ) СК России.
По данным ведомства, бывший командир войсковой части 84881 (города Новочеркасска) подполковник запаса Владимир Кудлаев сообщил подчиненным, что может направить их в служебную командировку за границу, если они ему заплатят. Следователи выяснили, что он получил 12 взяток на общую сумму 350 тысяч рублей. Также Кудлаева обвиняли в том, что он, не имея законных оснований, назначил двух военнослужащих на вышестоящие должности, которым затем оформили допуск к работе со сведениями, составляющими государственную тайну.
Автомобиль Следственного комитета РФ
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"Решением Новочеркасского гарнизонного военного суда Кудлаеву назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием в колонии-поселении", - говорится в сообщении.
Кроме того офицера лишили права занимать определенные должности в государственных органах и органах местного самоуправления сроком на 2,5 года, и оштрафовали на 100 тысяч рублей.
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