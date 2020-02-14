В Новочеркасске экс-начальника войсковой части осудили за взятки

По данным ведомства, бывший командир войсковой части 84881 (города Новочеркасска) подполковник запаса Владимир Кудлаев сообщил подчиненным, что может направить их в служебную командировку за границу, если они ему заплатят. Следователи выяснили, что он получил 12 взяток на общую сумму 350 тысяч рублей. Также Кудлаева обвиняли в том, что он, не имея законных оснований, назначил двух военнослужащих на вышестоящие должности, которым затем оформили допуск к работе со сведениями, составляющими государственную тайну.