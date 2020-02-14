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Джек Ма пожертвовал деньги на разработку лекарств против коронавируса
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РИА Новости

Джек Ма пожертвовал деньги на разработку лекарств против коронавируса

15:38 14.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
ПЕКИН, 29 янв – РИА Новости. Благотворительный фонд основателя Alibaba Group Джека Ма пожертвовал еще 10 миллионов юаней (около 1,43 миллиона долларов) на разработку лекарственных препаратов против нового типа коронавируса, говорится в заявлении фонда в соцсети WeChat.
Соглашение подписано межу фондом Джека Ма, Институтом респираторных заболеваний города Гуанчжоу, компанией Alibaba Cloud и медицинским фондом главы специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшаня.
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"Соглашение между четырьмя сторонами предусматривает реализацию двух отдельных проектов, и с этой целью команде академика Чжун Наньшаня предоставляется финансовая поддержка в размере 10 миллионов юаней. Проекты направлены на ускорение исследований и разработок новых лекарств и ключевых технологий для клинического лечения", - говорится в заявлении.
Alibaba Cloud в свою очередь бесплатно предоставит все вычислительные мощности, необходимые для исследований по разработке новых лекарств и изучения последовательности расположения генов.
"Мы глубоко убеждены, что благодаря совместным усилиям каждой из сторон, мы сможет добиться важного прорыва в исследованиях и разработке новых препаратов и ключевых технологий клинического лечения для борьбы с новым коронавирусом", - указано в заявлении.
В конце прошлого месяца фонд уже выделил 100 миллионов юаней (около 14,4 миллиона долларов) на разработку вакцины против нового типа коронавируса.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название –COVID-2019. Число зараженных в Китае уже превысило 63,8 тысячи человек, скончались 1380, за пределами Китая заразились 505 человек, включая 2 случая в России.
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