Джек Ма пожертвовал деньги на разработку лекарств против коронавируса

ПЕКИН, 29 янв – РИА Новости. Благотворительный фонд основателя Alibaba Group Благотворительный фонд основателя Alibaba Group Джека Ма пожертвовал еще 10 миллионов юаней (около 1,43 миллиона долларов) на разработку лекарственных препаратов против нового типа коронавируса , говорится в заявлении фонда в соцсети WeChat.

Соглашение подписано межу фондом Джека Ма, Институтом респираторных заболеваний города Гуанчжоу, компанией Alibaba Cloud и медицинским фондом главы специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшаня.

"Соглашение между четырьмя сторонами предусматривает реализацию двух отдельных проектов, и с этой целью команде академика Чжун Наньшаня предоставляется финансовая поддержка в размере 10 миллионов юаней. Проекты направлены на ускорение исследований и разработок новых лекарств и ключевых технологий для клинического лечения", - говорится в заявлении.

Alibaba Cloud в свою очередь бесплатно предоставит все вычислительные мощности, необходимые для исследований по разработке новых лекарств и изучения последовательности расположения генов.

"Мы глубоко убеждены, что благодаря совместным усилиям каждой из сторон, мы сможет добиться важного прорыва в исследованиях и разработке новых препаратов и ключевых технологий клинического лечения для борьбы с новым коронавирусом", - указано в заявлении.

В конце прошлого месяца фонд уже выделил 100 миллионов юаней (около 14,4 миллиона долларов) на разработку вакцины против нового типа коронавируса.