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Алексея Ботяна похоронят на аллее Героев Троекуровского кладбища
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РИА Новости

Алексея Ботяна похоронят на аллее Героев Троекуровского кладбища

15:36 14.02.2020
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© Фото : Пресс-бюро Службы внешней разведки РФРазведчик Алексей Ботян
Разведчик Алексей Ботян
© Фото : Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ
Разведчик Алексей Ботян. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Легендарного разведчика, Героя России Алексея Ботяна похоронят в понедельник на Троекуровском кладбище Москвы, сообщается на странице государственного бюджетного учреждения "Ритуал" в Instagram.
Ботян, руководивший операцией по спасению польского города Кракова в январе 1945 года, скончался на 104-м году жизни.
Разведчик Алексей Ботян
13 февраля, 14:54
Век героя: ушел великий разведчик Алексей Ботян
"Похороны пройдут на аллее Героев Троекуровского кладбища", - говорится в сообщении.
Алексей Ботян в годы Великой Отечественной войны внес большой вклад в ликвидацию гитлеровцев и спасение огромного числа мирных жителей. Ботян стал одним из прототипов главного героя книги Юлиана Семенова и одноименного фильма "Майор Вихрь", посвященных спасению польского города Кракова от уничтожения гитлеровцами в январе 1945 года.
Тогда группе Ботяна удалось узнать о замысле фашистов подорвать плотину водохранилища на реке Дунаец в районе Кракова, чтобы остановить наступление советских войск. При этом был бы затоплен и разрушен и Краков. Группа Ботяна сумела заминировать и взорвать склад взрывчатки и боеприпасов, находившийся в располагавшемся рядом Ягеллонском замке. За мужество и героизм, проявленные в той операции, Ботяну в мае 2007 года было присвоено звание Героя России.
В послевоенное время Ботян работал нелегальным разведчиком за рубежом, а затем, вернувшись на родину, помогал создавать спецназ внешней разведки КГБ СССР "Вымпел".
Герой России, разведчик Алексей Ботян
13 февраля, 10:28
Биография Алексея Ботяна
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