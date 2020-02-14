Путин помиловал трех россиян

"Руководствуясь принципами гуманности, постановляю помиловать Петрашова Павла Николаевича, 1990 года рождения, осужденного 16 августа 2018 года Тарским городским судом Омской области", — говорится в документе.

Указ вступает в силу через десять дней со дня официального опубликования, 14 февраля.

Петрашов управлял легковым автомобилем, буксируемым на гибкой сцепке другим автомобилем. Выехав со второстепенной дороги на нерегулируемый перекресток, автомобиль Петрашова после обрыва троса не остановился и столкнулся с другой машиной, двигавшейся по главной дороге. В результате ДТП водитель встречного автомобиля скончался. Петрашов полностью признал вину в преступлении, имеет на иждивении малолетнего ребенка и отбыл часть срока наказания (один год и пять месяцев).

Другим указом Путин помиловал осужденную в Бурятии Марину Чернышеву, сократив ей срок лишения свободы до пяти лет. В ходе ссоры с бывшим мужем Чернышева ударила того ножом. Благодаря оказанной медпомощи, мужчина выжил. Пострадавший попросил смягчить приговор суда, указав, что сам явился инициатором конфликта, а также убежден, что у осужденной не было умысла его убить.