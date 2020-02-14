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Путин помиловал трех россиян
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РИА Новости

Путин помиловал трех россиян

15:34 14.02.2020 (обновлено: 17:07 14.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Владимир Путин помиловал трех граждан России, соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
"Руководствуясь принципами гуманности, постановляю помиловать Петрашова Павла Николаевича, 1990 года рождения, осужденного 16 августа 2018 года Тарским городским судом Омской области", — говорится в документе.
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Указ вступает в силу через десять дней со дня официального опубликования, 14 февраля.
Петрашов управлял легковым автомобилем, буксируемым на гибкой сцепке другим автомобилем. Выехав со второстепенной дороги на нерегулируемый перекресток, автомобиль Петрашова после обрыва троса не остановился и столкнулся с другой машиной, двигавшейся по главной дороге. В результате ДТП водитель встречного автомобиля скончался. Петрашов полностью признал вину в преступлении, имеет на иждивении малолетнего ребенка и отбыл часть срока наказания (один год и пять месяцев).
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Другим указом Путин помиловал осужденную в Бурятии Марину Чернышеву, сократив ей срок лишения свободы до пяти лет. В ходе ссоры с бывшим мужем Чернышева ударила того ножом. Благодаря оказанной медпомощи, мужчина выжил. Пострадавший попросил смягчить приговор суда, указав, что сам явился инициатором конфликта, а также убежден, что у осужденной не было умысла его убить.
Третьим указом президент помиловал осужденную в Ханты-Мансийском автономном округе Раису Плетневу, сократив ей срок лишения свободы до шести лет. В ходе ссоры Плетнева задушила своего мужа, который был пьян. Из показаний свидетелей защиты в суде было установлено, что муж осужденной злоупотреблял спиртным, был агрессивным, поднимал на нее руку, не работал, а редкий заработок тратил на алкоголь.
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Владимир ПутинРоссияОбщество
Популярные комментарии
а какое право путин имеет миловать или наказывать? если мы правовое государство то должен решать суд, а не путин или он взял на себя право верховного правителя. это что за государство такое где всё может решить один человек.
14 февраля, 16:50
andr-1970
42321039
А путин что роль бога примеряет(актуальность икон)?Есть суд который на основе расследования выносит равный для всех приговор. (условно для всех). Это не в компетенции президента.
14 февраля, 16:55
КМКостя Магомедов
34210133
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