СМИ: в Египте британского туриста обвинили в сексуальном насилии

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. В Египте британца арестовали за похлопывание египтянина по спине, В Египте британца арестовали за похлопывание египтянина по спине, сообщает The Sun.

Проживающий в графстве Суррей отец четверых детей Тони Каммочио был отправлен в тюрьму Хургады после того, как похлопал по спине охранника в аэропорту.

Турист может провести в камере еще две недели, пока полицейские будут расследовать дело о сексуальном насилии.