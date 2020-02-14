СМИ: в Египте британского туриста обвинили в сексуальном насилии

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. В Египте британца арестовали за похлопывание египтянина по спине, сообщает The Sun.
Проживающий в графстве Суррей отец четверых детей Тони Каммочио был отправлен в тюрьму Хургады после того, как похлопал по спине охранника в аэропорту.
Турист может провести в камере еще две недели, пока полицейские будут расследовать дело о сексуальном насилии.
Тони отдыхал в Египте с женой, 26-летним сыном и 18 друзьями. Когда он проходил через службу безопасности аэропорта, охранник задавал ему вопросы. Путешественник дружески похлопал его по спине, после чего работник вызвал полицию.
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