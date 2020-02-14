В Омске водитель переехал пьяного мужчину и спас ему жизнь

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Житель Омска переехал лежащего в снегу мужчину и спас его от смерти от переохлаждения.
По данным регионального управления ГАИ, авария произошла на улице Волхвостроя. Водитель Hyundai Tucson проезжал мимо жилых домов, когда наехал на лежавшего на дороге пьяного человека. Пострадавшего госпитализировали.
Как сообщает портал ОМ1, кроме травмы груди и ребер, полученных в результате ДТП, у него диагностировали обморожение конечностей третьей-четвертой степени. По словам врачей, если бы не авария, мужчина бы умер от переохлаждения. В тот день в Омске было 11 градусов мороза.
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