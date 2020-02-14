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СМИ: в Шанхае вылеченные от коронавируса решили сдать кровь больным
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РИА Новости

СМИ: в Шанхае вылеченные от коронавируса решили сдать кровь больным

15:30 14.02.2020 (обновлено: 15:31 14.02.2020)
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© REUTERS / China DailyСотрудники лаборатории в китайском городе Ухань
Сотрудники лаборатории в китайском городе Ухань
© REUTERS / China Daily
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Двадцать восемь человек выписались из больниц китайского города Шанхай в пятницу после лечения от нового коронавируса, шестеро из них вызвались добровольно сдать кровь больным, сообщает агентство Синьхуа.
Ранее агентство со ссылкой на местных медиков сообщало, что методика переливания плазмы переболевших коронавирусом COVID-19 доказала свою эффективность для лечения больных в Китае. Эксперты объясняют, что в плазме некоторых людей, справившихся с заболеванием, были обнаружены антитела, которые помогают борьбе с коронавирусом.
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"Перед тем, как я покинул больницу, медсестра спросила меня, не хочу ли я сдать кровь для лечения и исследования болезни. Я подумал, что у меня есть отличная возможность помочь другим после того, как помогли мне. Теперь, когда я выздоровел, в моей крови содержатся антитела, которые могут помочь тем, кто находится в тяжелом состоянии, в борьбе с вирусом", - передает агентство слова одного из доноров.
По словам представителя местного минздрава, из больниц Шанхая на данный момент выписалось 90 пациентов с коронавирусом. Он добавил, что в 90% подтвержденных случаев заражения коронавирусом для лечения пациентов в Шанхае применяются методики традиционной китайской медицины.
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