СМИ: в Шанхае вылеченные от коронавируса решили сдать кровь больным

"Перед тем, как я покинул больницу, медсестра спросила меня, не хочу ли я сдать кровь для лечения и исследования болезни. Я подумал, что у меня есть отличная возможность помочь другим после того, как помогли мне. Теперь, когда я выздоровел, в моей крови содержатся антитела, которые могут помочь тем, кто находится в тяжелом состоянии, в борьбе с вирусом", - передает агентство слова одного из доноров.