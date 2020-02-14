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2020-02-14T15:30+0300
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В Турции оправдали обвинявшуюся в терроризме писательницу
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РИА Новости

В Турции оправдали обвинявшуюся в терроризме писательницу

15:30 14.02.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкШезлонги на пляже одного из отелей в Анталье
Шезлонги на пляже одного из отелей в Анталье
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Турецкая писательница Аслы Эрдоган и двое ее коллег оправданы судом Стамбула по обвинению в причастности к террористической организации и пропаганде терроризма, сообщает новостной портал Habersol.
"С Аслы Эрдоган, Неджмие Алпай и Бильге Айкут сегодня сняты обвинения по статьям, среди которых "причастность к террористической организации" и "пропаганда терроризма", - передает портал со ссылкой на решение суда.
Ранее с писательниц были сняты обвинения в действиях по подрыву территориальной целостности страны в связи с отсутствием доказательств, однако обвинение по причастности к террористической организации осталось в силе. Прокуратура требовала приговорить обвиняемых к тюремному заключению сроком от 6,5 до 17,5 лет.
В декабре 2016 года Аслы Эрдоган и Неджмие Алпай были освобождены из-под стражи, после чего Эрдоган уехала в ФРГ, где она проживает в настоящее время.
Обе писательницы были задержаны в августе 2016 года после публикации статей в прокурдских изданиях по обвинению в пропаганде запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Их заключение под стражу вызвало протесты общественности в ряде европейских стран. Аслы Эрдоган известна за пределами Турции, ее романы переведены на европейские языки и неоднократно удостаивались международных литературных премий.
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