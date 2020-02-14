В Турции оправдали обвинявшуюся в терроризме писательницу

Шезлонги на пляже одного из отелей в Анталье

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Турецкая писательница Аслы Эрдоган и двое ее коллег оправданы судом Турецкая писательница Аслы Эрдоган и двое ее коллег оправданы судом Стамбула по обвинению в причастности к террористической организации и пропаганде терроризма, сообщает новостной портал Habersol

"С Аслы Эрдоган, Неджмие Алпай и Бильге Айкут сегодня сняты обвинения по статьям, среди которых "причастность к террористической организации" и "пропаганда терроризма", - передает портал со ссылкой на решение суда.

Ранее с писательниц были сняты обвинения в действиях по подрыву территориальной целостности страны в связи с отсутствием доказательств, однако обвинение по причастности к террористической организации осталось в силе. Прокуратура требовала приговорить обвиняемых к тюремному заключению сроком от 6,5 до 17,5 лет.

В декабре 2016 года Аслы Эрдоган и Неджмие Алпай были освобождены из-под стражи, после чего Эрдоган уехала в ФРГ, где она проживает в настоящее время.