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В МИД Грузии рассказали о подготовке к встрече комитета министров СЕ
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РИА Новости

В МИД Грузии рассказали о подготовке к встрече комитета министров СЕ

15:27 14.02.2020 (обновлено: 15:30 14.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги стран Евросоюза перед главным зданием Совета Европы в Страсбурге
Флаги стран Евросоюза перед главным зданием Совета Европы в Страсбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги стран Евросоюза перед главным зданием Совета Европы в Страсбурге. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 14 фев – РИА Новости. МИД Грузии обещает провести заседания комитета министров Совета Европы (КМСЕ) на высоком уровне, заявил глава ведомства Давид Залкалиани журналистам.
Совещание комитета министров Совета Европы пройдет в Тбилиси 14-15 мая. Ранее МИД Грузии опроверг информацию о том, что грузинские власти могут обратиться к руководству Совета Европы с просьбой перенести из Тбилиси в Страсбург майское заседание комитета министров.
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"Наша позиция известна, что Грузия, как страна-председатель, будет действовать согласно правилам и процедурам данной организации, чтобы обеспечить проведение министериала на соответствующем уровне. Для нас самое важное - то, что интересы страны будут защищены. Кто и как прибудет, об этом пока преждевременно говорить", - заявил Залкалиани.
Министр добавил, что грузинская сторона продолжает консультации с секретариатом Совета Европы по вопросам организации мероприятия. Залкалиани добавил, что встреча с российской делегацией в ходе мюнхенской конференции не планируется.
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