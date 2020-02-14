В МИД Грузии рассказали о подготовке к встрече комитета министров СЕ

Совещание комитета министров Совета Европы пройдет в Тбилиси 14-15 мая. Ранее МИД Грузии опроверг информацию о том, что грузинские власти могут обратиться к руководству Совета Европы с просьбой перенести из Тбилиси в Страсбург майское заседание комитета министров.

"Наша позиция известна, что Грузия, как страна-председатель, будет действовать согласно правилам и процедурам данной организации, чтобы обеспечить проведение министериала на соответствующем уровне. Для нас самое важное - то, что интересы страны будут защищены. Кто и как прибудет, об этом пока преждевременно говорить", - заявил Залкалиани.