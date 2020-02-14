Житель Волгограда напал с шашкой на бывшего мужа жены

ВОЛГОГРАД, 14 фев - РИА Новости. Житель Волгограда напал с шашкой на бывшего мужа своей жены, пострадавший госпитализирован со скальпированными и рублеными ранами головы, сообщает в пятницу пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.
По данным полиции, в четверг 52-летний волгоградец пришел домой к бывшей жене и у него возник конфликт с новым ухажером женщины, между ними завязалась драка.
"В ходе завязавшейся драки новый муж нанес ему несколько ударов шашкой по голове", - говорится в сообщении ведомства.
Согласно данным из соцсетей драка продолжилась и на улице. По информации полиции, пострадавший был доставлен в больницу со скальпированными и рублеными ранами головы, переломом черепа.
Как отмечается в сообщении, подозреваемый в нападении задержан, против него возбуждено дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия". Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.
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