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2020-02-14T15:23+0300
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Житель Волгограда напал с шашкой на бывшего мужа жены
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РИА Новости

Житель Волгограда напал с шашкой на бывшего мужа жены

15:23 14.02.2020
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© Фото : ГУ МВД России по Волгоградской областиМомент нападения с использованием шашки в поселке Аэропорт в Волгограде. Стоп-кадр видео
Момент нападения с использованием шашки в поселке Аэропорт в Волгограде. Стоп-кадр видео
© Фото : ГУ МВД России по Волгоградской области
Момент нападения с использованием шашки в поселке Аэропорт в Волгограде. Стоп-кадр видео
ВОЛГОГРАД, 14 фев - РИА Новости. Житель Волгограда напал с шашкой на бывшего мужа своей жены, пострадавший госпитализирован со скальпированными и рублеными ранами головы, сообщает в пятницу пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.
По данным полиции, в четверг 52-летний волгоградец пришел домой к бывшей жене и у него возник конфликт с новым ухажером женщины, между ними завязалась драка.
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"В ходе завязавшейся драки новый муж нанес ему несколько ударов шашкой по голове", - говорится в сообщении ведомства.
Согласно данным из соцсетей драка продолжилась и на улице. По информации полиции, пострадавший был доставлен в больницу со скальпированными и рублеными ранами головы, переломом черепа.
Как отмечается в сообщении, подозреваемый в нападении задержан, против него возбуждено дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия". Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.
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