В Идлибской зоне деэскалации сбили вертолет ВВС Сирии, сообщили СМИ

Это не первый сбитый сирийский вертолет на этой неделе. Одиннадцатого февраля террористы "Джебхат ан-Нусры"* уничтожили в Идлибе другую машину, оба пилота погибли.

Двадцать шестого января сирийская армия начала наступление на западе Алеппо в связи с ежедневными обстрелами террористами жилых кварталов города, в результате которых погибли десятки мирных граждан. На фоне эскалации Анкара и некоторые ее партнеры обвиняют Дамаск в ударах по гуманитарным объектам и турецким военным. Правительство Сирии не раз заявляло, что причина нестабильности в регионе — действия террористов.