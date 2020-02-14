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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-14T17:04+0300
https://ria.ru/20200214/1564785407.html
В Идлибской зоне деэскалации сбили вертолет ВВС Сирии, сообщили СМИ
https://cdn24.img.ria.ru/images/147330/77/1473307744_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_8c65845f04207f93c39951252bcd14a4.jpg
РИА Новости

В Идлибской зоне деэскалации сбили вертолет ВВС Сирии, сообщили СМИ

15:22 14.02.2020 (обновлено: 17:04 14.02.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкВертолет сирийских ВВС
Вертолет сирийских ВВС
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Перейти в фотобанк
Вертолет сирийских ВВС. Архивное фото
АНКАРА, 14 фев — РИА Новости. В западной части провинции Алеппо в идлибской зоне деэскалации сбили вертолет сирийских ВВС, передает агентство Anadolu.
Телеканал TRT распространил видео, судя по которому в летательный аппарат попала ракета "земля — воздух".
СМИ уточняет, что атаку организовала вооруженная сирийская оппозиция.
Позже сирийский военный источник сообщил, что экипаж погиб.
Это не первый сбитый сирийский вертолет на этой неделе. Одиннадцатого февраля террористы "Джебхат ан-Нусры"* уничтожили в Идлибе другую машину, оба пилота погибли.
Двадцать шестого января сирийская армия начала наступление на западе Алеппо в связи с ежедневными обстрелами террористами жилых кварталов города, в результате которых погибли десятки мирных граждан. На фоне эскалации Анкара и некоторые ее партнеры обвиняют Дамаск в ударах по гуманитарным объектам и турецким военным. Правительство Сирии не раз заявляло, что причина нестабильности в регионе — действия террористов.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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19102614948
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Война в СирииВВС СирииАлеппо (мухафаза)Сирия
Популярные комментарии
Россия сидит в засаде . Выжидает нужный момент.ХОП и сразу в дамки.
14 февраля, 15:54
Александр Жеравков
5710011
Зона деэскалации, а убитых больше, чем в крупном сражении. Может надо изменить название?
14 февраля, 15:40
Ingvar Eisen
1510102
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