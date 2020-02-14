В Идлибской зоне деэскалации сбили вертолет ВВС Сирии, сообщили СМИ

АНКАРА, 14 фев — РИА Новости. В западной части провинции Алеппо в идлибской зоне деэскалации сбили вертолет сирийских ВВС, передает агентство Anadolu.
Телеканал TRT распространил видео, судя по которому в летательный аппарат попала ракета "земля — воздух".
СМИ уточняет, что атаку организовала вооруженная сирийская оппозиция.
Позже сирийский военный источник сообщил, что экипаж погиб.
Это не первый сбитый сирийский вертолет на этой неделе. Одиннадцатого февраля террористы "Джебхат ан-Нусры"* уничтожили в Идлибе другую машину, оба пилота погибли.
Двадцать шестого января сирийская армия начала наступление на западе Алеппо в связи с ежедневными обстрелами террористами жилых кварталов города, в результате которых погибли десятки мирных граждан. На фоне эскалации Анкара и некоторые ее партнеры обвиняют Дамаск в ударах по гуманитарным объектам и турецким военным. Правительство Сирии не раз заявляло, что причина нестабильности в регионе — действия террористов.
* Террористическая организация, запрещенная в России.