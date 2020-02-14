В РАН оценили идею закрепить в Конституции роль науки

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Поправки, касающиеся закрепления в Конституции РФ положения о науке и культуре как ценностях России, можно было бы включить даже в преамбулу конституции, считает научный руководитель Института всеобщей истории Российской академии наук, академик Александр Чубарьян.
Ранее сопредседатель рабочей группы по поправкам в конституцию Талия Хабриева в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным предложила расширить положения конституции, которые говорят о роли науки. Так, рекомендуется закрепить приоритеты научно-технологического развития в 71-й и 72-й статьях Конституции РФ, а в 114-й статье наделить правительство полномочиями поддержки приоритетов науки. Путин отметил, что положение о роли науки и создание конституционно-правового фундамента для ее развития допустимо в конституции при правильно подобранных формулировках.
"Я это приветствую. Я думаю, что две поправки в Конституцию, которые были, в частности, закрепить в конституции положение о науке, как нашей ценности, и поддержке (науки), и вторая также закрепить понятие культуры многонациональной России, мне кажется, это очень хорошие две поправки даже для преамбулы конституции", - сказал Чубарьян РИА Новости.
Он также отметил, что поддерживает идею "закрепить роль, значение науки как базовой ценности, роль и значение культуры как такой ценности".
Ранее Путин внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина.
13 февраля, 16:18РИА НаукаПутин допустил закрепление в Конституции роли науки