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В РАН оценили идею закрепить в Конституции роль науки
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РИА Новости

В РАН оценили идею закрепить в Конституции роль науки

15:18 14.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкНаучный руководитель Института всеобщей истории, академик РАН, профессор, сопредседатель Российского исторического общества Александр Чубарьян. 24 января 2017
Научный руководитель Института всеобщей истории, академик РАН, профессор, сопредседатель Российского исторического общества Александр Чубарьян. 24 января 2017
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Поправки, касающиеся закрепления в Конституции РФ положения о науке и культуре как ценностях России, можно было бы включить даже в преамбулу конституции, считает научный руководитель Института всеобщей истории Российской академии наук, академик Александр Чубарьян.
Ранее сопредседатель рабочей группы по поправкам в конституцию Талия Хабриева в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным предложила расширить положения конституции, которые говорят о роли науки. Так, рекомендуется закрепить приоритеты научно-технологического развития в 71-й и 72-й статьях Конституции РФ, а в 114-й статье наделить правительство полномочиями поддержки приоритетов науки. Путин отметил, что положение о роли науки и создание конституционно-правового фундамента для ее развития допустимо в конституции при правильно подобранных формулировках.
Конституция Российской Федерации
Вчера, 11:42
В РАО оценили идею закрепить роль науки в Конституции
"Я это приветствую. Я думаю, что две поправки в Конституцию, которые были, в частности, закрепить в конституции положение о науке, как нашей ценности, и поддержке (науки), и вторая также закрепить понятие культуры многонациональной России, мне кажется, это очень хорошие две поправки даже для преамбулы конституции", - сказал Чубарьян РИА Новости.
Он также отметил, что поддерживает идею "закрепить роль, значение науки как базовой ценности, роль и значение культуры как такой ценности".
Ранее Путин внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина.
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию
13 февраля, 16:18РИА Наука
Путин допустил закрепление в Конституции роли науки
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Конституция РФРоссийская академия наукГосдума РФВладимир ПутинРоссияАлександр ЧубарьянОбразование - ОбществоОбщество
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