В РАН оценили идею закрепить в Конституции роль науки

"Я это приветствую. Я думаю, что две поправки в Конституцию, которые были, в частности, закрепить в конституции положение о науке, как нашей ценности, и поддержке (науки), и вторая также закрепить понятие культуры многонациональной России, мне кажется, это очень хорошие две поправки даже для преамбулы конституции", - сказал Чубарьян РИА Новости.