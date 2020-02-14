Эксперт оценил заявления Лукашенко об отношениях с Россией

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Заявления президента Белоруссии Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко относительно взаимоотношений с Россией в топливно-энергетической сфере являются частью предвыборной кампании, считает доцент кафедры политической теории МГИМО (У) МИД России, эксперт РСМД Кирилл Коктыш

Лукашенко в пятницу заявил, что Россия как правопреемница СССР могла бы поставлять газ в пострадавшие от взрыва на Чернобыльской АЭС белорусские районы по более низкой цене, чем в другие регионы республики. Кроме того, он заявил, что Белоруссия продолжит диверсифицировать закупки нефти, даже если альтернативное российскому сырье будет дороже. Также Лукашенко пригрозил Москве "санкциями" в случае отказа пойти навстречу по кредиту на БелАЭС.

"Дело в том, что в Белоруссии начинается предвыборная кампания, это выборный год, поэтому любое заявление первого лица надо расценивать ровно в этом контексте. Понятно, что и понижение цен на газ и другие действия – это вполне ожидаемые шаги по улучшению благосостояния либо минимизации трат именно в ситуации предвыборной реальности", - сказал РИА Новости Коктыш.

Пока же в отношениях между двумя странами ничего не изменилось, констатирует эксперт. "Диалог никуда не делся, коммуникации на всех уровнях продолжаются. Да, не случились те льготы, на которые Минск рассчитывал, но существующий уровень сотрудничества сохранился", - отметил он.

"Текущий уровень отношений характеризуется и так достаточным количеством проблем. Я думаю, что обостряться он особо не будет, но и преодолеваться не будет", - добавил эксперт.

Причем от текущего состояния отношений не выигрывает ни Москва, ни Минск, подчеркнул Коктыш. "С этим что-то нужно было бы делать, но тут вопрос, кто возьмет на себя ответственность и будет предлагать конструктивное решение этих проблем", - заключил он.