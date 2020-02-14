Источник рассказал подробности жесткой посадки Ми-8 на Ямале

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Совершивший жесткую посадку в Ямало-Ненецком автономном округе вертолет Ми-8 получил сильные повреждения, воздушное судно лежит на боку, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Ранее сообщалось, что в пятницу в Ямальском районе совершил жесткую посадку попавший в пургу Ми-8 авиакомпании "Скол", на борту которого находились три члена экипажа и семь пассажиров, два человека оказались зажаты вертолетом.
"Воздушное судно лежит на боку, сильно разрушено", - сказал собеседник агентства.