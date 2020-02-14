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Источник рассказал подробности жесткой посадки Ми-8 на Ямале
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РИА Новости

Источник рассказал подробности жесткой посадки Ми-8 на Ямале

15:09 14.02.2020 (обновлено: 15:27 14.02.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВертолет Ми-8
Вертолет Ми-8
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Вертолет Ми-8. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Совершивший жесткую посадку в Ямало-Ненецком автономном округе вертолет Ми-8 получил сильные повреждения, воздушное судно лежит на боку, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Ранее сообщалось, что в пятницу в Ямальском районе совершил жесткую посадку попавший в пургу Ми-8 авиакомпании "Скол", на борту которого находились три члена экипажа и семь пассажиров, два человека оказались зажаты вертолетом.
"Воздушное судно лежит на боку, сильно разрушено", - сказал собеседник агентства.
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