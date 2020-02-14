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Сербский депутат заявил об антироссийской истерии в Европе
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РИА Новости

Сербский депутат заявил об антироссийской истерии в Европе

15:07 14.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Сербской радикальной партии (СРП) Александр Шешель
Заместитель председателя Сербской радикальной партии (СРП) Александр Шешель
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Сербской радикальной партии (СРП) Александр Шешель. Архивное фото
ЯЛТА, 14 фев - РИА Новости. Европа сейчас находится в состоянии антироссийской истерии, но Сербия никогда не станет противостоять своему союзнику - России, заявил депутат Народной скупщины Сербии Александр Шешель.
"В этом году мы отмечаем 75-летие великой победы во Второй мировой войне. Свободные народы победили фашизм и тиранию в крупнейшей войне в истории человечества. Победители тогда думали, что подобного в Европе никогда уже не случится... И что сегодня происходит? Мы видим ренессанс фашизма в Европе", - сказал Шешель, выступая на международной конференции "Ялта 1945: Уроки истории". В качестве примера он привел ситуацию на Украине после госпереворота в 2014 году.
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"На этом пути и Хорватия, и Черногория. В Европе сегодня наблюдается антироссийская истерия. Запад ведет антироссийскую кампанию и хочет сделать Россию врагом. Как объяснить, что российского президента не пригласили на церемонию, посвященную началу Второй мировой войны в Польше?" - заявил депутат.
Он добавил, что в Советском Союзе погибло больше 20 миллионов человек, "чтобы Европа сегодня была свободна". "Россия никогда не была врагом для Европы. Россия - это европейская страна, которая так много отдала Европе, ее истории и культуре, ее освобождению", - отметил Шешель.
По его словам, после революции 5 октября 2000 года Запад оказал давление на Сербию, чтобы отделить ее от России, ее традиционного и исторического союзника. "Но Сербия никогда не будет противостоять своему союзнику - Российской Федерации", - заключил представитель Сербии.
Международная конференция "Ялта 1945: Уроки истории" проходит 13-14 февраля в Ливадийском дворце, где собирались лидеры Советского союза, США и Британии.
Политики и общественные деятели отмечают, что Ялтинская конференция стала высшей точкой сотрудничества ведущих государств антигитлеровской коалиции, объединенных общей целью достижения скорейшей победы над главным мировым злом – гитлеровским нацизмом.
Руководствуясь этой целью, лидеры стран "Большой тройки", встретившись в Ялте, смогли, несмотря на разногласия, подняться над идеологическими и геополитическими противоречиями и выработать решения, не только приблизившие общую победу, но и заложившие основы послевоенного мироустройства.
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Ялтинская конференция (1945)СербияЕвропаРоссияВ мире
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