В МЧС назвали возможную причину жесткой посадки Ми-8 на Ямале

"Вертолет авиакомпании "Скол" летел в порт Сабетта. На борту находились десять человек, в том числе три члена экипажа. Вертолет попал в снежную пургу, произошла жесткая посадка. Предварительно, обломались лопасти, вертолет лежит на крыше", - сказал представитель ведомства.