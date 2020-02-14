В МЧС назвали возможную причину жесткой посадки Ми-8 на Ямале

"Вертолет авиакомпании "Скол" летел в порт Сабетта. На борту находились десять человек, в том числе три члена экипажа. Вертолет попал в снежную пургу, произошла жесткая посадка. Предварительно, обломались лопасти, вертолет лежит на крыше", - сказал представитель ведомства.
По его словам, на место происшествия выехали два автомобиля частной пожарной охраны "Ямал СПГ".
Ранее представитель экстренных служб региона рассказал РИА Новости, что двух человек, летевших на борту, после аварии зажало. Другой источник в свою очередь подтвердил, что погибших нет.