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В МЧС назвали возможную причину жесткой посадки Ми-8 на Ямале
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РИА Новости

В МЧС назвали возможную причину жесткой посадки Ми-8 на Ямале

15:06 14.02.2020 (обновлено: 16:42 14.02.2020)
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкВертолет Ми-8
Вертолет Ми-8
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 фев - РИА Новости. Разбившийся на Ямале вертолет Ми-8 попал в пургу, сейчас лежит на крыше, лопасти сломались, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МЧС.
"Вертолет авиакомпании "Скол" летел в порт Сабетта. На борту находились десять человек, в том числе три члена экипажа. Вертолет попал в снежную пургу, произошла жесткая посадка. Предварительно, обломались лопасти, вертолет лежит на крыше", - сказал представитель ведомства.
По его словам, на место происшествия выехали два автомобиля частной пожарной охраны "Ямал СПГ".
Ранее представитель экстренных служб региона рассказал РИА Новости, что двух человек, летевших на борту, после аварии зажало. Другой источник в свою очередь подтвердил, что погибших нет.
Вертолет Ми-8
Вчера, 15:09
Источник рассказал подробности жесткой посадки Ми-8 на Ямале
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Жесткая посадка Ми-8 на ЯмалеМи-8ЯмалМЧС России (Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
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