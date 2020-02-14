Экологи отметили важность природоохранных поправок к Конституции

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Внесение в Внесение в Конституцию РФ поправок, направленных на сохранение природных ресурсов России , сделает эту тему одним из приоритетных направлений для государства, но надо будет тщательно выработать необходимые формулировки, считают опрошенные РИА Новости экологи.

В четверг президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон страны поддержал предложение закрепить в Конституции положение о сохранении природных ресурсов России.

"Это очень правильно, это необходимая мера. Думаю, что такая вещь будет воспринята как приоритетное направление, как руководство к первоочередным действиям (по сохранению природы в России)", - сказал РИА Новости член-корреспондент Российской академии наук Виктор Данилов-Данильян.

"Сейчас в 42-й статье Конституции написано, что каждый гражданин имеет право на благоприятную окружающую среду. Но дополнительная и более конкретная запись будет полезна", - добавил ученый. По словам Данилова-Данильяна, параллельно будет необходимо и разработать новые формулировки для нормативных документов, напрямую регламентирующих меры по охране природы.

По словам председателя общероссийской общественной организации "Российское экологическое общество", члена рабочей группы "Экология и природные ресурсы" Госсовета Рашида Исмаилова, "сам факт, что тема экологии звучит на таком мероприятии, уже говорит о том, что в обществе сейчас присутствует достаточное внимание к экологии".