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Минздраву поручили предложить изменения законов об онкопрепаратах
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РИА Новости

Минздраву поручили предложить изменения законов об онкопрепаратах

15:01 14.02.2020 (обновлено: 15:06 14.02.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минздраву до 14 апреля внести предложения об изменениях в законы по применению для онкобольных детей незарегистрированных лекарств.
Соответствующий перечень решений и поручений по итогам совещания о совершенствовании онкологической медпомощи приводит пресс-служба кабмина.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание о совершенствовании онкологической медицинской помощи
Вчера, 14:57
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"Минздраву России провести анализ практики применения у детей с онкологическими заболеваниями незарегистрированных лекарственных препаратов, а также зарегистрированных лекарственных препаратов, не содержащих в инструкции по применению соответствующих показаний и порядка применения у детей, и при необходимости представить предложения о внесении соответствующих изменений в законодательство РФ", - говорится в сообщении.
Срок выполнения - до 14 апреля.
Кроме того, до 14 апреля Минздраву поручено создать в рамках нацпроекта "Здравоохранение" референс-центры визуализационных методов исследований и лучевых методов исследований у детей и обеспечить их деятельность.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
7 февраля, 16:48
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Михаил МишустинМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)МоскваРоссияОбщество
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