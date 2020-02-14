Минздраву поручили предложить изменения законов об онкопрепаратах

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минздраву до 14 апреля внести предложения об изменениях в законы по применению для онкобольных детей незарегистрированных лекарств.
Соответствующий перечень решений и поручений по итогам совещания о совершенствовании онкологической медпомощи приводит пресс-служба кабмина.
"Минздраву России провести анализ практики применения у детей с онкологическими заболеваниями незарегистрированных лекарственных препаратов, а также зарегистрированных лекарственных препаратов, не содержащих в инструкции по применению соответствующих показаний и порядка применения у детей, и при необходимости представить предложения о внесении соответствующих изменений в законодательство РФ", - говорится в сообщении.
Срок выполнения - до 14 апреля.
Кроме того, до 14 апреля Минздраву поручено создать в рамках нацпроекта "Здравоохранение" референс-центры визуализационных методов исследований и лучевых методов исследований у детей и обеспечить их деятельность.