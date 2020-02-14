Сирийская армия продвинулась к КПП "Баб аль-Хава" на границе с Турцией

Также военные установили контроль над деревнями Урем-Кубра и Урем-Сугра по дороге к Атарибу.

Генштаб вооруженных сил Сирии заявил 9 февраля об освобождении более 600 квадратных километров в провинциях Алеппо и Идлиб от террористов в ходе военных операций, а войска, наступающие с востока провинции Идлиб, встретились с войсками, наступающими с юга провинции Алеппо. Военные освободили ключевые города Саракиб на перекрестке международных трасс M4 (Латакия - Алеппо) и M5 (Дамаск - Алеппо) и крупный город Маарет-Нууман.