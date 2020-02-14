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Сирийская армия продвинулась к КПП "Баб аль-Хава" на границе с Турцией
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РИА Новости

Сирийская армия продвинулась к КПП "Баб аль-Хава" на границе с Турцией

15:00 14.02.2020
4037
© Фото : SANAСирийские военные в провинции Алеппо
Сирийские военные в провинции Алеппо
© Фото : SANA
КАИР, 14 фев – РИА Новости. Передовые отряды армии Сирии в пятницу установили контроль над позициями в менее чем десяти километрах от КПП "Баб аль-Хава" на границе с Турцией, контролируемого различными группировками боевиков с 2012 года, сообщила проправительственная сирийская газета al-Watan.
По данным газеты, военные освободили от боевиков штаб 46 полка сирийской армии к западу от города Алеппо, лишив тем самым террористов контроля над перекрестком старой трассы Алеппо-Идлиб и трассы, ведущей на КПП "Баб аль-Хава" на границе с Турцией. "Армия находится в трех километрах от города Атариб и в семи километрах от КПП "Баб аль-Хава" - это две ключевых артерии в зонах контроля боевиков в Идлибе", - сообщает издание.
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Также военные установили контроль над деревнями Урем-Кубра и Урем-Сугра по дороге к Атарибу.
Ранее сирийская армия установила контроль над всей трассой Дамаск-Алеппо (M5), исключение составляет только небольшой участок около города Маарет-Эн-Нууман, заблокированный турецкими военными.
Генштаб вооруженных сил Сирии заявил 9 февраля об освобождении более 600 квадратных километров в провинциях Алеппо и Идлиб от террористов в ходе военных операций, а войска, наступающие с востока провинции Идлиб, встретились с войсками, наступающими с юга провинции Алеппо. Военные освободили ключевые города Саракиб на перекрестке международных трасс M4 (Латакия - Алеппо) и M5 (Дамаск - Алеппо) и крупный город Маарет-Нууман.
Ранее в пятницу турецкая газета Sabah сообщила об отправке 400 бойцов подразделений спецназа на границу с сирийским Идлибом для подкрепления пограничным войскам. В последнюю неделю Турция активно стягивает к границе с Идлибом вооружение и бронетехнику.
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил ранее, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла до конца февраля от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.
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Война в СирииИдлиб (мухафаза)Башар АсадВладимир ПутинТурцияСирияВ мире
Популярные комментарии
Сирийским военным удачи и как можно меньше потерь!!!
14 февраля, 15:09
Руслан Якубик
2800000
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