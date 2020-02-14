Сирийская армия продвинулась к КПП "Баб аль-Хава" на границе с Турцией

По данным газеты, военные освободили от боевиков штаб 46 полка сирийской армии к западу от города Алеппо, лишив тем самым террористов контроля над перекрестком старой трассы Алеппо-Идлиб и трассы, ведущей на КПП "Баб аль-Хава" на границе с Турцией. "Армия находится в трех километрах от города Атариб и в семи километрах от КПП "Баб аль-Хава" - это две ключевых артерии в зонах контроля боевиков в Идлибе", - сообщает издание.
Также военные установили контроль над деревнями Урем-Кубра и Урем-Сугра по дороге к Атарибу.
Ранее сирийская армия установила контроль над всей трассой Дамаск-Алеппо (M5), исключение составляет только небольшой участок около города Маарет-Эн-Нууман, заблокированный турецкими военными.
Генштаб вооруженных сил Сирии заявил 9 февраля об освобождении более 600 квадратных километров в провинциях Алеппо и Идлиб от террористов в ходе военных операций, а войска, наступающие с востока провинции Идлиб, встретились с войсками, наступающими с юга провинции Алеппо. Военные освободили ключевые города Саракиб на перекрестке международных трасс M4 (Латакия - Алеппо) и M5 (Дамаск - Алеппо) и крупный город Маарет-Нууман.
Ранее в пятницу турецкая газета Sabah сообщила об отправке 400 бойцов подразделений спецназа на границу с сирийским Идлибом для подкрепления пограничным войскам. В последнюю неделю Турция активно стягивает к границе с Идлибом вооружение и бронетехнику.
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил ранее, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла до конца февраля от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.