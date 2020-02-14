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Абызов и Арашуков стали сокамерниками, заявили в ОНК
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РИА Новости

Абызов и Арашуков стали сокамерниками, заявили в ОНК

14:55 14.02.2020 (обновлено: 15:50 14.02.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновМихаил Абызов в суде
Михаил Абызов в суде
© РИА Новости / Максим Блинов
Михаил Абызов в суде. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Экс-сенатор Рауф Арашуков и бывший министр Михаил Абызов стали сокамерниками, рассказала РИА Новости член ОНК Марина Литвинович, посетившая заключенных в СИЗО "Лефортово".
"Арашуков жаловался, что его неоднократно перемещали из камеры в камеру, что ему абсолютно не нравилось. Теперь он находится в камере с Абызовым. Очень доволен и просит его там оставить и не перемещать", — заявила Литвинович.
Советник генерального директора Газпром межрегионгаз Рауль Арашуков, бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, генеральный директор ООО Газпром межрегионгаз Астрахань Руслан Арашуков, обвиняемые в мошенничестве, в Басманном суде города Москвы. 27 июня 2019
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По ее словам, заключенные содержатся в двухместной камере с телевизором и холодильником, у них много свежих фруктов и овощей.
Вероятно, Арашукову и Абызову есть о чем поговорить, предположила Литвинович.
Абызова 27 марта 2019 года арестовали по обвинению в мошенничестве на четыре миллиарда рублей и создании организованного преступного сообщества. Арашуков, которому вменяют причастность к убийствам и участие в преступном сообществе, находится в СИЗО чуть дольше, с 30 января.
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