Абызов и Арашуков стали сокамерниками, заявили в ОНК

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Экс-сенатор Рауф Арашуков и бывший министр Михаил Абызов стали сокамерниками, рассказала РИА Новости член ОНК Марина Литвинович, посетившая заключенных в СИЗО "Лефортово".
"Арашуков жаловался, что его неоднократно перемещали из камеры в камеру, что ему абсолютно не нравилось. Теперь он находится в камере с Абызовым. Очень доволен и просит его там оставить и не перемещать", — заявила Литвинович.
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По ее словам, заключенные содержатся в двухместной камере с телевизором и холодильником, у них много свежих фруктов и овощей.
Вероятно, Арашукову и Абызову есть о чем поговорить, предположила Литвинович.
Абызова 27 марта 2019 года арестовали по обвинению в мошенничестве на четыре миллиарда рублей и создании организованного преступного сообщества. Арашуков, которому вменяют причастность к убийствам и участие в преступном сообществе, находится в СИЗО чуть дольше, с 30 января.
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