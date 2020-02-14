Абызов и Арашуков стали сокамерниками, заявили в ОНК

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Экс-сенатор Экс-сенатор Рауф Арашуков и бывший министр Михаил Абызов стали сокамерниками, рассказала РИА Новости член ОНК Марина Литвинович, посетившая заключенных в СИЗО "Лефортово".

"Арашуков жаловался, что его неоднократно перемещали из камеры в камеру, что ему абсолютно не нравилось. Теперь он находится в камере с Абызовым. Очень доволен и просит его там оставить и не перемещать", — заявила Литвинович.

По ее словам, заключенные содержатся в двухместной камере с телевизором и холодильником, у них много свежих фруктов и овощей.

Вероятно, Арашукову и Абызову есть о чем поговорить, предположила Литвинович.