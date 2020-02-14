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В ГД катание экс-чиновника по лыжне на внедорожнике назвали хамством
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РИА Новости

В ГД катание экс-чиновника по лыжне на внедорожнике назвали хамством

14:55 14.02.2020 (обновлено: 15:08 14.02.2020)
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© Фото : Лыжная база МОРОЗКОЭкс-министр здравоохранения Нижегородской области Александр Карцевский рядом со своим автомобилем
Экс-министр здравоохранения Нижегородской области Александр Карцевский рядом со своим автомобилем
© Фото : Лыжная база МОРОЗКО
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы Денис Москвин назвал "хамством и цинизмом" поступок катающегося по лыжне на внедорожнике экс-министра здравоохранения Нижегородской области.
Нижегородский телеканал "Кстати" показал сюжет о том, как по лыжной трассе в лесу под Нижним Новгородом ездит внедорожник, который оставляет после себя глубокую колею. По словам героев сюжета, машиной управляет бывший министр здравоохранения Нижегородской области Александр Карцевский, который живет неподалеку. Руководство лыжной базы утверждает, что экс-чиновник не реагирует на их замечания и только грубит в ответ. В региональном управлении МВД агентству заявили, что к участковому уполномоченному полиции от жителей поступали заявления с жалобами на катающегося по лыжной трассе экс-министра, проводится проверка.
"Что тут скажешь? Хамство и цинизм, полная потеря связи с реальностью", - прокомментировал Москвин инцидент РИА Новости.
Он заявил, что будет "настаивать на том, чтобы этим действиям была дана юридическая оценка".
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"Но главное в этой истории, на мой взгляд, это оценка этическая. Мы видим совершенно некорректное поведение владельца этого автомобиля, упорное игнорирование простых человеческих правил поведения и, как рассказывают местные жители, недопустимое хамство в отношении тех, кто пытался сделать замечание. Считаю совершенно правильным то, что местные жители не стали молчать и решили придать ситуацию огласке", - сказал депутат.
Собеседник агентства добавил, что если проблема не будет решена и нарушения продолжатся, он будет вместе с жителями добиваться применения мер со стороны надзорных и правоохранительных органов.
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