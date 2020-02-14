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КНР обеспечит льготы производителям товаров по борьбе с коронавирусом
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РИА Новости

КНР обеспечит льготы производителям товаров по борьбе с коронавирусом

14:54 14.02.2020
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© REUTERS / China DailyМедицинские работники в защитных костюмах изучают снимок КТ в медицинском центре в городе Ухань, провинция Хубэй
Медицинские работники в защитных костюмах изучают снимок КТ в медицинском центре в городе Ухань, провинция Хубэй
© REUTERS / China Daily
Медицинские работники в защитных костюмах изучают снимок КТ в медицинском центре в городе Ухань, провинция Хубэй. Архивное фото
ПЕКИН, 14 фев – РИА Новости. Правительство Китая предоставит значительные налоговые льготы производителям товаров медицинского назначения для борьбы с коронавирусом, правительство также обязуется выкупить все, что предприятия произведут в период эпидемии, сообщил на пресс-конференции в пятницу помощник министра финансов КНР Оу Вэньхань.
"Что касается налоговых льгот, то, во-первых, они предоставляются ключевым предприятиям по производству товаров для профилактики и борьбы с распространением коронавируса", - сообщил Оу Вэньхань.
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Он указал, что расходы предприятий по приобретению необходимого оборудования для наращивания производственных мощностей одноразово вычтут из общей суммы при уплате подоходного налога предприятия. Таким образом власти хотят стимулировать предприятия к увеличению производственных мощностей.
Помимо этого, от налога на добавленную стоимость на соответствующие доходы освобождены ключевые предприятия, занимающиеся перевозкой товаров для борьбы с эпидемией. Также отменены регистрационные сборы на разработку соответствующих препаратов и медицинского оборудования для борьбы с коронавирусной инфекцией.
Вместе с тем, будут увеличены налоговые льготы для стимулирования социальных пожертвований.  Пожертвования предприятий и частных лиц будет полностью вычитаться до уплаты подоходного налога, в отношении пожертвованных медицинским учреждениям товаров будет отменен налог на добавленную стоимость и налог с продаж, импортируемые товары, переданные как пожертвование, будут освобождены от импортных пошлин.
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Оу Вэньхань также сообщил, что правительство Китая полностью выкупит и обеспечит хранение соответствующих товаров, включая медицинские маски и защитную одежду, которые предприятия произведут в период эпидемии, чтобы устранить обеспокоенность компаний тем, что они могут и не сбыть произведенные товары.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название –COVID-2019. Число зараженных в Китае уже превысило 63,8 тысячи человек, скончались 1380, за пределами Китая заразились 505 человек, включая два случая в России.
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