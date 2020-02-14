КНР обеспечит льготы производителям товаров по борьбе с коронавирусом

ПЕКИН, 14 фев – РИА Новости. Правительство Правительство Китая предоставит значительные налоговые льготы производителям товаров медицинского назначения для борьбы с коронавирусом, правительство также обязуется выкупить все, что предприятия произведут в период эпидемии, сообщил на пресс-конференции в пятницу помощник министра финансов КНР Оу Вэньхань.

"Что касается налоговых льгот, то, во-первых, они предоставляются ключевым предприятиям по производству товаров для профилактики и борьбы с распространением коронавируса", - сообщил Оу Вэньхань.

Он указал, что расходы предприятий по приобретению необходимого оборудования для наращивания производственных мощностей одноразово вычтут из общей суммы при уплате подоходного налога предприятия. Таким образом власти хотят стимулировать предприятия к увеличению производственных мощностей.

Помимо этого, от налога на добавленную стоимость на соответствующие доходы освобождены ключевые предприятия, занимающиеся перевозкой товаров для борьбы с эпидемией. Также отменены регистрационные сборы на разработку соответствующих препаратов и медицинского оборудования для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Вместе с тем, будут увеличены налоговые льготы для стимулирования социальных пожертвований. Пожертвования предприятий и частных лиц будет полностью вычитаться до уплаты подоходного налога, в отношении пожертвованных медицинским учреждениям товаров будет отменен налог на добавленную стоимость и налог с продаж, импортируемые товары, переданные как пожертвование, будут освобождены от импортных пошлин.

Оу Вэньхань также сообщил, что правительство Китая полностью выкупит и обеспечит хранение соответствующих товаров, включая медицинские маски и защитную одежду, которые предприятия произведут в период эпидемии, чтобы устранить обеспокоенность компаний тем, что они могут и не сбыть произведенные товары.