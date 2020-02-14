Мишустин поручил представить предложения о лечении онкобольных на дому

"Минздраву России и Минфину России представить предложения о внесении изменений в законодательство Российской Федерации, предусматривающих возможность для пациента продолжать применение в амбулаторных условиях лекарственного препарата с конкретным торговым наименованием, который был ему назначен и применялся в условиях стационара, при наличии соответствующего решения врачебной комиссии", - говорится в сообщении.