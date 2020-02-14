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Мишустин поручил представить предложения о лечении онкобольных на дому
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РИА Новости

Мишустин поручил представить предложения о лечении онкобольных на дому

14:54 14.02.2020
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание о совершенствовании онкологической медицинской помощи
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание о совершенствовании онкологической медицинской помощи
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание о совершенствовании онкологической медицинской помощи
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минфину и Минздраву до 1 марта представить предложения о возможности лечения онкобольных на дому теми же лекарствами, которые они получали в стационаре, сообщает пресс-служба правительства РФ.
"Минздраву России и Минфину России представить предложения о внесении изменений в законодательство Российской Федерации, предусматривающих возможность для пациента продолжать применение в амбулаторных условиях лекарственного препарата с конкретным торговым наименованием, который был ему назначен и применялся в условиях стационара, при наличии соответствующего решения врачебной комиссии", - говорится в сообщении.
Срок исполнения поручения - до 1 марта 2020 года.
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Здоровье - ОбществоМихаил МишустинМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Министерство финансов РФ (Минфин России)РоссияОбщество
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