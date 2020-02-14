Врач назвала продукты, которые восполнят дефицит витамина D

Она отметила, что витамином D богаты продукты животного происхождения. Она выделила тунец, сардину, лосось и сельдь. По ее словам, в рыбе также есть необходимые для организма человека кальций, фосфор и белок.

Диетолог отметила говяжью печень, а также яйца

"В меньшем количестве витамин D есть в грибах, например в шампиньонах", — напомнила Дианова.

Она пояснила, что самостоятельно выявить недостаток витамина D сложно. Однако диетолог посоветовала обратить внимание на повышенную утомляемость и усталость.