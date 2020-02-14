Врач назвала продукты, которые восполнят дефицит витамина D

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Врач-диетолог Нурия Дианова в беседе с "Москва 24" рассказала, что для профилактики дефицита витамина D рацион должен быть разнообразным.
Она отметила, что витамином D богаты продукты животного происхождения. Она выделила тунец, сардину, лосось и сельдь. По ее словам, в рыбе также есть необходимые для организма человека кальций, фосфор и белок.
Диетолог отметила говяжью печень, а также яйца.
"В меньшем количестве витамин D есть в грибах, например в шампиньонах", — напомнила Дианова.
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Она пояснила, что самостоятельно выявить недостаток витамина D сложно. Однако диетолог посоветовала обратить внимание на повышенную утомляемость и усталость.
Она рекомендовала проверить уровень содержания этого витамина людям, страдающим сахарным диабетом, лишним весом или с проблемами менструального цикла. Кроме того, Дианова предупредила, что не стоит употреблять препараты для восполнения этого витамина без рекомендации специалистов.
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