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На Ямале вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку
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РИА Новости

На Ямале вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку

14:50 14.02.2020 (обновлено: 15:33 14.02.2020)
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CC BY 2.0 / alexanderbukreev / Mi-8Вертолет Ми-8
Вертолет Ми-8
CC BY 2.0 / alexanderbukreev / Mi-8
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. На Ямале вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку, два человека зажаты, сообщил представитель экстренных служб региона.
Он добавил, что сейчас спасатели пытаются разблокировать пострадавших. По словам собеседника агентства, вертолет сильно разрушен и лежит на боку.
По предварительным данным, погибших нет.
В пресс-службе регионального управления МЧС уточнили, что вертолет принадлежит авиакомпании "Скол", он летел в порт Сабетта.
"На борту находились десять человек, в том числе три члена экипажа. Вертолет попал в снежную пургу, произошла жесткая посадка. Предварительно, обломались лопасти, вертолет лежит на крыше", — сказал представитель ведомства.
На место происшествия выехали два автомобиля частной пожарной охраны "Ямал СПГ".
Уральское следственное управление на транспорте СК начало проверку.
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Жесткая посадка Ми-8 на ЯмалеЯмало-Ненецкий автономный округЯмалМЧС России (Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ямальский районМи-8Происшествия
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