На Ямале вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку

Он добавил, что сейчас спасатели пытаются разблокировать пострадавших. По словам собеседника агентства, вертолет сильно разрушен и лежит на боку.
По предварительным данным, погибших нет.
В пресс-службе регионального управления МЧС уточнили, что вертолет принадлежит авиакомпании "Скол", он летел в порт Сабетта.
"На борту находились десять человек, в том числе три члена экипажа. Вертолет попал в снежную пургу, произошла жесткая посадка. Предварительно, обломались лопасти, вертолет лежит на крыше", — сказал представитель ведомства.
На место происшествия выехали два автомобиля частной пожарной охраны "Ямал СПГ".
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