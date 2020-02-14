Голикова предложила сравнить отечественные онкопрепараты

Глава кабмина в пятницу провёл совещание о совершенствовании онкологической медпомощи. Вице-премьер Татьяна Голикова в ходе встречи озвучила девять первоочерёдных предложений кабмина в этой сфере. В своём докладе она отметила, что в последнее время все чаще поднимается вопрос качества и эффективности дженериков на российском рынке и их соотношения с оригинальными препаратами.

"Поэтому мы хотим, чтобы сведения о качестве и безопасности обращающихся дженериков были подтверждены или опровергнуты, то есть либо это качественный препарат, либо с ним есть проблемы. Для этого мы предлагаем провести сравнительный анализ всех обращающихся на рынке российских онкологических препаратов, их соответствие оригинальным по качеству, эффективности и безопасности. Такую работу может в рамках имеющихся полномочий и соответствующей лабораторной базы провести Росздравнадзор", - заявила Голикова, отметив, что у ведомства есть для этого все необходимые ресурсы.

Она уточнила, что сравнительные пострегистрационные и клинические исследования проводят и сами медицинские организации, которые имеют возможность каждый день следить за пациентами и за эффективностью их лечения.

"Но результаты этих исследований пока нигде не учитываются - ни в рамках фармнадзора, ни в целях дальнейшего применения лекарственных препаратов. Поэтому предлагается Минздраву проанализировать практику таких исследований и представить предложения - при необходимости - по нормативному урегулированию этого вопроса и финансовому обеспечению таких исследований", - заявила вице-премьер.

По её словам, отдельного решения требует вопрос с теми онкологическими препаратами, которых или сейчас нет на рынке, или они не имеют в инструкции показаний для применения у детей.