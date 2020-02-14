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2020-02-14T14:50+0300
https://ria.ru/20200214/1564782131.html
Голикова предложила сравнить отечественные онкопрепараты
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РИА Новости

Голикова предложила сравнить отечественные онкопрепараты

14:49 14.02.2020 (обновлено: 14:50 14.02.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВице-премьер РФ Татьяна Голикова на церемонии представления главы Пенсионного фонда России Максима Топилина
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на церемонии представления главы Пенсионного фонда России Максима Топилина
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Правительство РФ предлагает сравнить все отечественные онкологические препараты на российском фармрынке, чтобы выяснить эффективность и безопасность дженериков, эту работу может провести Росздравнадзор, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Глава кабмина в пятницу провёл совещание о совершенствовании онкологической медпомощи. Вице-премьер Татьяна Голикова в ходе встречи озвучила девять первоочерёдных предложений кабмина в этой сфере. В своём докладе она отметила, что в последнее время все чаще поднимается вопрос качества и эффективности дженериков на российском рынке и их соотношения с оригинальными препаратами.
"Поэтому мы хотим, чтобы сведения о качестве и безопасности обращающихся дженериков были подтверждены или опровергнуты, то есть либо это качественный препарат, либо с ним есть проблемы. Для этого мы предлагаем провести сравнительный анализ всех обращающихся на рынке российских онкологических препаратов, их соответствие оригинальным по качеству, эффективности и безопасности. Такую работу может в рамках имеющихся полномочий и соответствующей лабораторной базы провести Росздравнадзор", - заявила Голикова, отметив, что у ведомства есть для этого все необходимые ресурсы.
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Она уточнила, что сравнительные пострегистрационные и клинические исследования проводят и сами медицинские организации, которые имеют возможность каждый день следить за пациентами и за эффективностью их лечения.
"Но результаты этих исследований пока нигде не учитываются - ни в рамках фармнадзора, ни в целях дальнейшего применения лекарственных препаратов. Поэтому предлагается Минздраву проанализировать практику таких исследований и представить предложения - при необходимости - по нормативному урегулированию этого вопроса и финансовому обеспечению таких исследований", - заявила вице-премьер.
По её словам, отдельного решения требует вопрос с теми онкологическими препаратами, которых или сейчас нет на рынке, или они не имеют в инструкции показаний для применения у детей.
"И здесь нам нужны системные решения, чтобы исключить такие ситуации в будущем. Мы предлагаем также поручить министерству здравоохранения провести анализ практики применения таких лекарственных препаратов и предложить меры, которые позволят врачам назначать такие препараты, которые нужны пациенту, и при необходимости внести изменения в инструкцию по медицинскому применению", - пояснила Голикова.
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Здоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Правительство РФРоссияОбщество
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