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Лукашенко возмутился высокой ценой энергоресурсов с месторождений СССР
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РИА Новости

Лукашенко возмутился высокой ценой энергоресурсов с месторождений СССР

14:44 14.02.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время общения с журналистами в Сочи
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время общения с журналистами в Сочи
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время общения с журналистами в Сочи . Архивное фото
МИНСК, 14 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о своем непонимании ситуации, когда белорусы должны платить за энергоресурсы с российских месторождений, которые помогали осваивать в СССР, дороже, чем россияне.
"Я напомнил, что на те нефтедобывающие, газодобывающие скважины (в России – ред.) летали самолеты из Гомеля, Витебска, Могилева, да и из Минска. То, что мы бурили и создавали в советские времена, в одну ночь оказалось чужим. И мы сегодня вынуждены покупать по мировой цене эту продукцию, а Россия у себя продает это в полцены или одну треть", - заявил Лукашенко в пятницу во время встречи с трудовым коллективном Светлогорского ЦКК в Гомельской области, рассказывая о своих недавних переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи.
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Он рассказал, что на той встрече, в частности, президенты вспомнили общую историю, в том числе Великую Отечественную войну. "Я ему напомнил, сколько погибло людей, сколько деревень было сожжено вместе с жителями. Он сказал о том, что практически 70% потерь - россияне", - отметил президент Белоруссии. Затем, продолжил он, лидеры затронули сотрудничество в советские годы и вышли на современные проблемы в нефтяной сфере.
Минску и Москве до сих пор не удалось достичь договоренностей о поставках нефти в республику. В частности, Минск считает нецелесообразным в условиях налогового маневра сохранять размер премий для нефтяных компаний РФ при поставках нефти в республику.
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54550976
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Александр ЛукашенкоВладимир ПутинБелоруссияСССРЭкономика
Популярные комментарии
РФ правоприемница СССР. Выплатила все долги за все республики. Так что шагайте лесом.
14 февраля, 14:51
llevone2017
4400001
нет проблем, делай из Беларуси федеральный округ России и тогда газ будет по внутренним ценам.
14 февраля, 14:47
АПАлександр Перов
4210001
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