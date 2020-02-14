Лукашенко возмутился высокой ценой энергоресурсов с месторождений СССР

"Я напомнил, что на те нефтедобывающие, газодобывающие скважины (в России – ред.) летали самолеты из Гомеля, Витебска, Могилева, да и из Минска. То, что мы бурили и создавали в советские времена, в одну ночь оказалось чужим. И мы сегодня вынуждены покупать по мировой цене эту продукцию, а Россия у себя продает это в полцены или одну треть", - заявил Лукашенко в пятницу во время встречи с трудовым коллективном Светлогорского ЦКК в Гомельской области, рассказывая о своих недавних переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи.