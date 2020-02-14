Лукашенко возмутился высокой ценой энергоресурсов с месторождений СССР

МИНСК, 14 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о своем непонимании ситуации, когда белорусы должны платить за энергоресурсы с российских месторождений, которые помогали осваивать в СССР, дороже, чем россияне.
"Я напомнил, что на те нефтедобывающие, газодобывающие скважины (в России – ред.) летали самолеты из Гомеля, Витебска, Могилева, да и из Минска. То, что мы бурили и создавали в советские времена, в одну ночь оказалось чужим. И мы сегодня вынуждены покупать по мировой цене эту продукцию, а Россия у себя продает это в полцены или одну треть", - заявил Лукашенко в пятницу во время встречи с трудовым коллективном Светлогорского ЦКК в Гомельской области, рассказывая о своих недавних переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи.
Он рассказал, что на той встрече, в частности, президенты вспомнили общую историю, в том числе Великую Отечественную войну. "Я ему напомнил, сколько погибло людей, сколько деревень было сожжено вместе с жителями. Он сказал о том, что практически 70% потерь - россияне", - отметил президент Белоруссии. Затем, продолжил он, лидеры затронули сотрудничество в советские годы и вышли на современные проблемы в нефтяной сфере.
Минску и Москве до сих пор не удалось достичь договоренностей о поставках нефти в республику. В частности, Минск считает нецелесообразным в условиях налогового маневра сохранять размер премий для нефтяных компаний РФ при поставках нефти в республику.