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Мишустин поручил составить список онкопрепаратов, закупаемых на торгах
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РИА Новости

Мишустин поручил составить список онкопрепаратов, закупаемых на торгах

14:36 14.02.2020 (обновлено: 14:50 14.02.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий АстаховПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минздраву РФ до 14 марта сформировать проект перечня лекарств для лечения онкологии, закупка которых идет по торгам, соответствующий перечень решений и поручений по решениям по итогам совещания о совершенствовании онкологической медпомощи приводит пресс-служба кабмина.
"Минздраву России сформировать проект перечня лекарственных препаратов, применяемых при лечении онкологических заболеваний, закупка которых может осуществляться по их торговым наименованиям, и представить его в правительство РФ. При необходимости представить предложения по внесению изменений в правила формирования перечня лекарственных средств, закупка которых осуществляется в соответствии с их торговыми наименованиями, утвержденными постановлением правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 года № 1086", - говорится в сообщении.
Срок выполнения - до 14 марта.
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Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)РоссияОбществоМихаил МишустинЭкономика
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