Мишустин поручил составить список онкопрепаратов, закупаемых на торгах

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минздраву РФ до 14 марта сформировать проект перечня лекарств для лечения онкологии, закупка которых идет по торгам, соответствующий перечень решений и поручений по решениям по итогам совещания о совершенствовании онкологической медпомощи приводит пресс-служба кабмина.
"Минздраву России сформировать проект перечня лекарственных препаратов, применяемых при лечении онкологических заболеваний, закупка которых может осуществляться по их торговым наименованиям, и представить его в правительство РФ. При необходимости представить предложения по внесению изменений в правила формирования перечня лекарственных средств, закупка которых осуществляется в соответствии с их торговыми наименованиями, утвержденными постановлением правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 года № 1086", - говорится в сообщении.
Срок выполнения - до 14 марта.