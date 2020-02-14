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2020-02-14T14:33+0300
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Третьяковская галерея не проводит дезинфекцию от коронавируса
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РИА Новости

Третьяковская галерея не проводит дезинфекцию от коронавируса

14:33 14.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПосетители у картины Ильи Репина "Композитор Модест Мусоргский" в зале художника в Третьяковской галерее
Посетители у картины Ильи Репина Композитор Модест Мусоргский в зале художника в Третьяковской галерее
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Посетители у картины Ильи Репина "Композитор Модест Мусоргский" в зале художника в Третьяковской галерее. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Третьяковская галерея не проводит на данный момент дезинфекцию от коронавируса, в музее все спокойно, запланирована лишь плановая обработка от мышей и крыс, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.
Ранее в соцсетях сообщили, что Третьяковку дезинфицируют в связи с распространением коронавируса. Обработку якобы предполагалось провести во всех объектах музея.
"Данная информация взята с сайта госзакупок. На данный момент никаких подробностей нет, в галерее ничего не проходит, все спокойно", - сообщили в пресс-службе.
По словам собеседницы агентства, Третьяковская галерея планирует провести обычную плановую дезинфекцию от мышей и крыс.
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КультураРаспространение нового коронавирусаМоскваТретьяковская галерея
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