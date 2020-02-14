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Замглавы МЧС оценил работу российско-сербского гуманитарного центра
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РИА Новости

Замглавы МЧС оценил работу российско-сербского гуманитарного центра

14:32 14.02.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАлександр Чуприян во время пресс-конференции членов правительственной комиссии по расследованию крушения самолета Минобороны Ту-154
Александр Чуприян во время пресс-конференции членов правительственной комиссии по расследованию крушения самолета Минобороны Ту-154
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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БЕЛГРАД, 14 фев – РИА Новости. Обучение спасателей разных стран в российско-сербском гумцентре поможет спасению и безопасности жителей Сербии и региона, заявил замглавы МЧС РФ Александр Чуприян.
В Сербии с рабочим визитом находится заместитель главы МЧС России. В пятницу вместе с государственным секретарем (в ранге замминистра) МВД Сербии Милосавом Миличковичем и послом РФ Александром Боцан-Харченко он посетил российско-сербский гуманитарный центр в городе Ниш на юге страны в 200 километрах от Белграда.
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По словам замглавы МЧС России, после восьми лет работы центр получил новые перспективы работы с Международной организацией гражданской обороны, сотрудничая в подготовке спасателей.
"Чем больше специалистов пройдут обучение в этом центре, тем меньше горя будет на сербской земле и в регионе", - заявил Чуприян в ходе посещения центра.
Днем к приезду российской делегации на полигонах и учебных площадках гумцентра сербские пожарные и спасатели, входящие в структуру МВД, совместно с горной службой спасения провели показательные учения.
Гости также осмотрели помещения и оборудование центра. Затем российская делегация официально передала управлению гражданской защиты Республики Сербской Боснии и Герцеговины электрогенераторы, палатки, одеяла и другую гуманитарную помощь, которая по объему заняла целое помещение в гумцентре.
В Нише базируется российско-сербский гуманитарный центр, созданный в соответствии с межправительственным соглашением от 25 апреля 2012 года. Правовой основой для его создания стало соглашение между правительствами России и Сербии о сотрудничестве в области чрезвычайного гуманитарного реагирования, предупреждения стихийных бедствий и техногенных аварий и ликвидации их последствий от 20 октября 2009 года. Центр осуществляет чрезвычайное гуманитарное реагирование на территории Сербии и других стран Балканского региона. На сегодняшний день в активе центра операции по оказанию помощи и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Сербии, Албании, Боснии и Герцеговине, Греции и Словении.
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Александр Боцан-ХарченкоАлександр ЧуприянМЧС России (Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СербияРоссияВ мире
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