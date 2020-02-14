Замглавы МЧС оценил работу российско-сербского гуманитарного центра

Александр Чуприян во время пресс-конференции членов правительственной комиссии по расследованию крушения самолета Минобороны Ту-154

БЕЛГРАД, 14 фев – РИА Новости. Обучение спасателей разных стран в российско-сербском гумцентре поможет спасению и безопасности жителей Сербии и региона, заявил замглавы МЧС РФ Обучение спасателей разных стран в российско-сербском гумцентре поможет спасению и безопасности жителей Сербии и региона, заявил замглавы МЧС РФ Александр Чуприян

Сербии с рабочим визитом находится заместитель главы МЧС России . В пятницу вместе с государственным секретарем (в ранге замминистра) МВД Сербии Милосавом Миличковичем и послом РФ Александром Боцан-Харченко он посетил российско-сербский гуманитарный центр в городе Ниш на юге страны в 200 километрах от Белграда.

По словам замглавы МЧС России, после восьми лет работы центр получил новые перспективы работы с Международной организацией гражданской обороны, сотрудничая в подготовке спасателей.

"Чем больше специалистов пройдут обучение в этом центре, тем меньше горя будет на сербской земле и в регионе", - заявил Чуприян в ходе посещения центра.

Днем к приезду российской делегации на полигонах и учебных площадках гумцентра сербские пожарные и спасатели, входящие в структуру МВД, совместно с горной службой спасения провели показательные учения.

Гости также осмотрели помещения и оборудование центра. Затем российская делегация официально передала управлению гражданской защиты Республики Сербской Боснии и Герцеговины электрогенераторы, палатки, одеяла и другую гуманитарную помощь, которая по объему заняла целое помещение в гумцентре.