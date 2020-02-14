В Москве праздничные мероприятия на День Победы пройдут в 29 парках

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Парки Москвы подготовили масштабные программы празднования 75-летия Победы, основной площадкой празднования станет Парк Победы, сообщил в ходе заседания в Мосгордуме первый заместитель директора "Московской дирекции массовых мероприятий" Владимир Агафонов.

"В этом году мы ожидаем увеличенное количество участников. Уже обсуждается, что если обычно формируется колонна, начиная с Динамо, то на последних совещаниях речь уже идёт о том, что они начнут формироваться уже от метро " Аэропорт", то есть количество участников ожидается очень масштабным",- сказал Агафонов.

По его словам, основной концертной площадкой станет Парк Победы.

"Основными центральными концертными площадками в этом году станет Парк Победы на Поклонной горе, где формируется значимая масштабная программа, площадь перед храмом Христа Спасителя, площадь Белорусского вокзала - тоже традиционно посещаемые площадки",- сказал Агафонов.

Кроме того, по его словам, масштабная программа пройдет 9-10 числа во всех административных округах.

"Их, как правило, общегородских площадок - 15, включая и Новую Москву. В 10 часов на всех площадках пойдет трансляция парада, в первой половине дня программа, подготовленная подведомственными организациями департаменту культуры, и после 6 часов начинается программа с участием звёзд нашей эстрады. Завершится все 9 мая традиционным салютом в 22",- сказал Агафонов.

В свою очередь начальник отдела по связям с общественностью " Объединенной дирекции по развитию парков культуры и отдыха города Москвы" Дарья Косинова отметила, что традиционно парки культуры и отдыха, подведомственные департаменту культуры Москвы готовят масштабные праздничные программы.