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2020-02-14T14:32+0300
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В Москве праздничные мероприятия на День Победы пройдут в 29 парках
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РИА Новости

В Москве праздничные мероприятия на День Победы пройдут в 29 парках

14:32 14.02.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкКитель с медалями ветерана Великой Отечественной войны
Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Парки Москвы подготовили масштабные программы празднования 75-летия Победы, основной площадкой празднования станет Парк Победы, сообщил в ходе заседания в Мосгордуме первый заместитель директора "Московской дирекции массовых мероприятий" Владимир Агафонов.
По его словам, традиционно центром празднования Дня Победы станет Красная площадь, где 9 мая в 10.00 пройдет Парад Победы, а центральным общественным событием станет традиционное шествие участников акции "Бессмертный полк".
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"В этом году мы ожидаем увеличенное количество участников. Уже обсуждается, что если обычно формируется колонна, начиная с Динамо, то на последних совещаниях речь уже идёт о том, что они начнут формироваться уже от метро " Аэропорт", то есть количество участников ожидается очень масштабным",- сказал Агафонов.
По его словам, основной концертной площадкой станет Парк Победы.
"Основными центральными концертными площадками в этом году станет Парк Победы на Поклонной горе, где формируется значимая масштабная программа, площадь перед храмом Христа Спасителя, площадь Белорусского вокзала - тоже традиционно посещаемые площадки",- сказал Агафонов.
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Кроме того, по его словам, масштабная программа пройдет 9-10 числа во всех административных округах.
"Их, как правило, общегородских площадок - 15, включая и Новую Москву. В 10 часов на всех площадках пойдет трансляция парада, в первой половине дня программа, подготовленная подведомственными организациями департаменту культуры, и после 6 часов начинается программа с участием звёзд нашей эстрады. Завершится все 9 мая традиционным салютом в 22",- сказал Агафонов.
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В свою очередь начальник отдела по связям с общественностью " Объединенной дирекции по развитию парков культуры и отдыха города Москвы" Дарья Косинова отметила, что традиционно парки культуры и отдыха, подведомственные департаменту культуры Москвы готовят масштабные праздничные программы.
"В этом году праздничные программы масштабные пройдут на 29 парковых территориях. В вечернее время у нас запланированы салюты. Мероприятия будут проходить не только в центральных парках, но и на всех локальных районных площадках. Мы готовим проекты и памятные фотовыставки, помимо всего прочего мы формируем цикл лекций и бесед, которые будут проходить на парковых территориях уже в апреле и мае",- сказала она.
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Бессмертный полкДень ПобедыПарад ПобедыМоскваОбщество
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