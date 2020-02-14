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Онищенко рассказал, почему не носит медицинские маски
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РИА Новости

Онищенко рассказал, почему не носит медицинские маски

14:27 14.02.2020
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкГеннадий Онищенко
Геннадий Онищенко
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Геннадий Онищенко. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что не носит медицинскую маску, так как нет необходимости, и пошутил, что не видит в зале пресс-конференции ни одного коронавируса.
"Зачем же мне ее носить в кармане? Она же будет грязная... У меня нет повода надевать. Я вот так смотрю – ни одного коронавируса не вижу среди вас", - пошутил Онищенко, отвечая на вопрос, почему он не носит маску.
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Однако он подчеркнул, что россиянам все же следует носить маски. "Маски носить надо. В России надо носить, потому что у нас в 38 субъектах Российской Федерации превышен (эпидемический) порог. Особенно это нужно носить работникам торговли, работникам общественного транспорта, особенно метрополитена", - сказал Онищенко.
"Если почувствовали температуру, а в городе или субъекте объявлено превышение – не идти в поликлинику, а вызвать на себя, чтобы не разносить. Потому что пока вы будете ехать, вы два десятка людей заразите. Второе – использовать дезинфицирующие средства", - предупредил экс-глава Роспотребнадзора.
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Распространение нового коронавирусаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Госдума РФГеннадий ОнищенкоКитайРоссияУханьОбщество
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