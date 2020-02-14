Онищенко рассказал, почему не носит медицинские маски

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что не носит медицинскую маску, так как нет необходимости, и пошутил, что не видит в зале пресс-конференции ни одного коронавируса.
"Зачем же мне ее носить в кармане? Она же будет грязная... У меня нет повода надевать. Я вот так смотрю – ни одного коронавируса не вижу среди вас", - пошутил Онищенко, отвечая на вопрос, почему он не носит маску.
Однако он подчеркнул, что россиянам все же следует носить маски. "Маски носить надо. В России надо носить, потому что у нас в 38 субъектах Российской Федерации превышен (эпидемический) порог. Особенно это нужно носить работникам торговли, работникам общественного транспорта, особенно метрополитена", - сказал Онищенко.
"Если почувствовали температуру, а в городе или субъекте объявлено превышение – не идти в поликлинику, а вызвать на себя, чтобы не разносить. Потому что пока вы будете ехать, вы два десятка людей заразите. Второе – использовать дезинфицирующие средства", - предупредил экс-глава Роспотребнадзора.
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Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-2019. Число зараженных в Китае уже превысило 63,8 тысячи человек, скончались 1380, за пределами Китая заразились 505 человек, включая два случая в России.