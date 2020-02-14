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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-14T14:27+0300
https://ria.ru/20200214/1564779787.html
В Сирию за сутки вернулись более 850 беженцев из Ливана и Иордании
https://cdn23.img.ria.ru/images/155752/04/1557520450_0:429:2880:2048_1036x0_80_0_0_f96c9878b17f3b19c7264a5b2f860573.jpg
РИА Новости

В Сирию за сутки вернулись более 850 беженцев из Ливана и Иордании

14:27 14.02.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЛагерь сирийских беженцев
Лагерь сирийских беженцев
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Лагерь сирийских беженцев. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Свыше 850 беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за прошедшие сутки, сообщается в бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 859 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" - 224 человек (женщин - 67, детей - 114), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" - 635 человек (женщин - 191, детей - 324)", - говорится в сообщении.
Здание МИД России
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МИД призвал не делать провокационных заявлений по ситуации в Сирии
В места постоянного проживания в течение суток вывод беженцев не осуществлялся.
По данным центра, медицинскими специалистами министерства обороны Российской Федерации оказана медицинская помощь 102 сирийским гражданам (в том числе 36 детям) в Кобани провинции Алеппо и Камышлы провинции Хасеке.
Сообщается, что за прошедшие сутки инженерные подразделения вооруженных сил Сирии разминировали два гектара территории, уничтожили 30 взрывоопасных предметов.
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Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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