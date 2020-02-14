В Сирию за сутки вернулись более 850 беженцев из Ливана и Иордании

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 859 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" - 224 человек (женщин - 67, детей - 114), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" - 635 человек (женщин - 191, детей - 324)", - говорится в сообщении.
В места постоянного проживания в течение суток вывод беженцев не осуществлялся.
По данным центра, медицинскими специалистами министерства обороны Российской Федерации оказана медицинская помощь 102 сирийским гражданам (в том числе 36 детям) в Кобани провинции Алеппо и Камышлы провинции Хасеке.
Сообщается, что за прошедшие сутки инженерные подразделения вооруженных сил Сирии разминировали два гектара территории, уничтожили 30 взрывоопасных предметов.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России