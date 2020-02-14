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Президент Молдавии обвинил послов ЕС в подрыве отношений с Брюсселем
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РИА Новости

Президент Молдавии обвинил послов ЕС в подрыве отношений с Брюсселем

14:26 14.02.2020 (обновлено: 14:31 14.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Молдавии Игорь Додон
Президент Молдавии Игорь Додон
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 14 фев — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил в пятницу, что некоторые послы стран Евросоюза блокируют отношения нового правительства с Брюсселем, дезинформируя европейские власти.

"Я поддерживаю диалог с послами стран ЕС, аккредитованными в Молдавии, мы видим, что некоторые из них пытаются блокировать диалог нового правительства с Брюсселем, дезинформируя Брюссель и другие европейские столицы. Как минимум три-четыре посла, которые занимаются двусторонними отношениями со странами ЕС, ходят по разным ведомствам, блокируют уже запущенные проекты, говорят, что не надо давать денег правительству", - заявил Додон в видеообращении, размещенном на его странице в Facebook.

Президент отметил, что не хотел бы называть имена, но подчеркнул, что эти послы слишком много внимания уделяют отдельным молдавским партиям, входящим в оппозицию. Додон предложил послам, которых так интересует молдавская политика, получать гражданство республики и после этого заняться работой в политической сфере.
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6 февраля, 17:16
Молдавия хочет возобновить диалог с Россией
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Игорь ДодонБрюссельЕвросоюзМолдавияВ мире
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