Президент Молдавии обвинил послов ЕС в подрыве отношений с Брюсселем

"Я поддерживаю диалог с послами стран ЕС, аккредитованными в Молдавии, мы видим, что некоторые из них пытаются блокировать диалог нового правительства с Брюсселем, дезинформируя Брюссель и другие европейские столицы. Как минимум три-четыре посла, которые занимаются двусторонними отношениями со странами ЕС, ходят по разным ведомствам, блокируют уже запущенные проекты, говорят, что не надо давать денег правительству", - заявил Додон в видеообращении, размещенном на его странице в Facebook.