Президент Молдавии обвинил послов ЕС в подрыве отношений с Брюсселем

КИШИНЕВ, 14 фев — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил в пятницу, что некоторые послы стран Евросоюза блокируют отношения нового правительства с Брюсселем, дезинформируя европейские власти.
"Я поддерживаю диалог с послами стран ЕС, аккредитованными в Молдавии, мы видим, что некоторые из них пытаются блокировать диалог нового правительства с Брюсселем, дезинформируя Брюссель и другие европейские столицы. Как минимум три-четыре посла, которые занимаются двусторонними отношениями со странами ЕС, ходят по разным ведомствам, блокируют уже запущенные проекты, говорят, что не надо давать денег правительству", - заявил Додон в видеообращении, размещенном на его странице в Facebook.
Президент отметил, что не хотел бы называть имена, но подчеркнул, что эти послы слишком много внимания уделяют отдельным молдавским партиям, входящим в оппозицию. Додон предложил послам, которых так интересует молдавская политика, получать гражданство республики и после этого заняться работой в политической сфере.
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