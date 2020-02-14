Глава МВД Латвии считает, что дети должны владеть русским языком

"Мы говорим о будущем нашей страны. Нет спора о том, что мы живем в Латвии, и государственный язык – латышский. Но если дети учатся в садиках, школах, они должны знать и русский, и английский. Должны и говорить, и писать. Наша локация такая, что они должны быть готовы к будущему. А мы иногда ни один язык не знаем, даже латышский. Программы должны быть такими, чтобы все языки знали очень хорошо", - заявил Гиргенс, участвуя в дискуссии на Латвийском общественном телевидении.