Глава МВД Латвии считает, что дети должны владеть русским языком

РИГА, 14 фев – РИА Новости. Глава МВД Латвии Сандис Гиргенс считает, что живущие в республике дети должны владеть минимум тремя языкам – латышским, русским и английским.
Сейчас в Латвии один государственный язык – латышский. Русский, который является родным почти для 40% населения страны, имеет статус иностранного.
"Мы говорим о будущем нашей страны. Нет спора о том, что мы живем в Латвии, и государственный язык – латышский. Но если дети учатся в садиках, школах, они должны знать и русский, и английский. Должны и говорить, и писать. Наша локация такая, что они должны быть готовы к будущему. А мы иногда ни один язык не знаем, даже латышский. Программы должны быть такими, чтобы все языки знали очень хорошо", - заявил Гиргенс, участвуя в дискуссии на Латвийском общественном телевидении.
В Латвии практически полностью ликвидировано образование на русском языке. Обучение на русском запрещено даже в частных школах и вузах. На русском могут быть только те предметы, которые связаны с языком и культурой, но они не должны превышать 20% от школьной программы.