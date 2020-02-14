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Глава МВД Латвии считает, что дети должны владеть русским языком
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РИА Новости

Глава МВД Латвии считает, что дети должны владеть русским языком

14:24 14.02.2020
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоВид на Ригу
Вид на Ригу
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Вид на Ригу . Архивное фото
РИГА, 14 фев – РИА Новости. Глава МВД Латвии Сандис Гиргенс считает, что живущие в республике дети должны владеть минимум тремя языкам – латышским, русским и английским.
Сейчас в Латвии один государственный язык – латышский. Русский, который является родным почти для 40% населения страны, имеет статус иностранного.
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"Мы говорим о будущем нашей страны. Нет спора о том, что мы живем в Латвии, и государственный язык – латышский. Но если дети учатся в садиках, школах, они должны знать и русский, и английский. Должны и говорить, и писать. Наша локация такая, что они должны быть готовы к будущему. А мы иногда ни один язык не знаем, даже латышский. Программы должны быть такими, чтобы все языки знали очень хорошо", - заявил Гиргенс, участвуя в дискуссии на Латвийском общественном телевидении.
В Латвии практически полностью ликвидировано образование на русском языке. Обучение на русском запрещено даже в частных школах и вузах. На русском могут быть только те предметы, которые связаны с языком и культурой, но они не должны превышать 20% от школьной программы.
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