Додон призвал сократить число депутатов парламента Молдавии

Сейчас в парламенте на сегодняшний день 101 депутат. По словам президента, это число было утверждено в конституции в 1990-х годах. Додон отмечает, что на тот момент в стране насчитывалось 4,5 миллиона граждан. За 28 лет население страны сократилось на треть, поэтому и депутатов должно стать меньше.