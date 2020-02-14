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Додон призвал сократить число депутатов парламента Молдавии
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РИА Новости

Додон призвал сократить число депутатов парламента Молдавии

14:20 14.02.2020 (обновлено: 14:24 14.02.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Молдавии Игорь Додон
Президент Молдавии Игорь Додон
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 14 фев - РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон обещает предложить поправки в конституцию, связанные с сокращением числа депутатов парламента в стране минимум на треть.
"Я считаю, что число депутатов нужно сократить минимум на треть, это можно сделать с помощью изменения конституции. Я обещаю, что сразу после президентских выборов мы предложим концептуальные поправки в конституцию, которые будут касаться и изменения количества депутатов", - заявил Додон в видеообращении, размещенном на его странице в Facebook.
Сейчас в парламенте на сегодняшний день 101 депутат. По словам президента, это число было утверждено в конституции в 1990-х годах. Додон отмечает, что на тот момент в стране насчитывалось 4,5 миллиона граждан. За 28 лет население страны сократилось на треть, поэтому и депутатов должно стать меньше.
При этом Додон отмечает, что для внесения поправок в конституцию нужны голоса 67 депутатов. Сейчас такого количества сторонников идеи сокращения числа депутатов в парламенте не наберется, уверен президент.
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Выборы президента в Молдавии планируются на октябрь-ноябрь 2020 года. Президента Молдавии с 1996 года выбирал парламент, законодательство было изменено в 2016 году. Первые прямые всенародные выборы президента прошли осенью 2016 года, победу на них одержал социалист Игорь Додон.
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