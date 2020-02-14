В ДНР заявили о 35 случаях нарушения перемирия в Донбассе за неделю

ДОНЕЦК, 14 фев - РИА Новости. Украинские силовики 35 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, заявил в пятницу журналистам заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
Ранее в ведомстве сообщали, что на предыдущей неделе украинские силовики 60 раз нарушили перемирие в Донбассе.
"За неделю вооруженные формирования Украины 35 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. По районам 11 населенных пунктов республики противник выпустил 63 мины, 41 гранату различного типа, произвел 12 выстрелов из вооружения БМП, а также активно применял стрелковое оружие", - сказал Басурин.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.