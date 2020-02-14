Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-14T14:16+0300
https://ria.ru/20200214/1564778987.html
В ДНР заявили о 35 случаях нарушения перемирия в Донбассе за неделю
https://cdn22.img.ria.ru/images/137466/02/1374660243_0:0:2811:1581_1036x0_80_0_0_3f92766a5b1fd82aa77389bea14b88e6.jpg
РИА Новости

В ДНР заявили о 35 случаях нарушения перемирия в Донбассе за неделю

14:16 14.02.2020
99
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкЗаместитель командующего корпусом Минобороны Донецкой народной республики Эдуард Басурин выступает на форуме "Минские договоренности как основа суверенитета Донбасса" в Дебальцево Донецкой области
Заместитель командующего корпусом Минобороны Донецкой народной республики Эдуард Басурин выступает на форуме Минские договоренности как основа суверенитета Донбасса в Дебальцево Донецкой области
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
ДОНЕЦК, 14 фев - РИА Новости. Украинские силовики 35 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, заявил в пятницу журналистам заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
Ранее в ведомстве сообщали, что на предыдущей неделе украинские силовики 60 раз нарушили перемирие в Донбассе.
"За неделю вооруженные формирования Украины 35 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. По районам 11 населенных пунктов республики противник выпустил 63 мины, 41 гранату различного типа, произвел 12 выстрелов из вооружения БМП, а также активно применял стрелковое оружие", - сказал Басурин.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Президент Украины Владимир Зеленский
7 февраля, 22:38
Зеленский обсудил с Конте закрытие представительских центров ДНР и ЛНР
020013
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРЭдуард БасуринДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
Рекомендуем
Президент Молдавии Игорь Додон
Додон призвал сократить число депутатов парламента Молдавии
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
В ДНР рассказали о работе по согласованию нового участка отвода сил
Полицейские в защитных костюмах во время эвакуации жителей из жилого дома в Гонконге
Медицинское управление Гонконга получит более 600 миллионов долларов
Вид на Ригу
Глава МВД Латвии считает, что дети должны владеть русским языком
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Минск пригрозил санкциями за срыв сроков ввода в эксплуатацию БелАЭС
Карина Цуркан
Суд оставил обвиняемую в шпионаже Цуркан под арестом
Специальный советник премьер-министра Греции по вопросам сотрудничества с Россией Димитрис Веланис
Греческий политик оценил идею запрета на отчуждение территорий России
Певица MакSим (Марина Абросимова)
Певица МакSим представила новую песню перед уходом со сцены
Украинские военные
В ДНР квалифицировали как теракт обстрел Донецка силовиками
Украинские военнослужащие
Киев в 2020 году планирует призвать на срочную службу 30 тысяч человек
Экс-губернатор Калужской области Анатолий Артамонов
Врио главы Калужской области делегировал Артамонова в Совфед
Геннадий Онищенко
Онищенко рассказал, почему не носит медицинские маски
Лагерь сирийских беженцев
В Сирию за сутки вернулись более 850 беженцев из Ливана и Иордании
Президент Молдавии Игорь Додон
Президент Молдавии обвинил послов ЕС в подрыве отношений с Брюсселем
Здание американского Сената в Вашингтоне
Сенат США будет выступать за увеличение военной помощи для Украины
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:14Эвакуированных из Уханя южнокорейцев выпустили из карантина
06:11Защита обжалует арест отца, оставившего детей в Шереметьево
06:01Исследование показало, что изменила Система быстрых платежей
05:54На Гаити возросло количество детей, погибших во время пожара
05:50В Петербурге ликвидировали открытое горение в производственном здании
05:38Ozon: "Оскар" подстегнул продажи книги "Маленькие женщины" в 72 раза
05:33Исследование: россияне сократили перекредитование ипотеки на треть
05:21Суд в Хабаровске арестовал мужчину, бросившего детей в Шереметьево
05:19В Хубэй прибыли более 25 тысяч медиков со всего Китая
05:15В посольстве России прокомментировали дело о геноциде в Ейске
05:07Западная часть Алеппо остается зоной риска из-за обстрелов боевиков
05:04В США заявили о невозможности заменить российские РД-180 еще 10 лет
05:02В Петербурге горит производственное здание на площади 300 "квадратов"
05:01Оставивший детей в Шереметьево отец прокомментировал момент задержания
04:49Куба намерена погасить более 30 миллионов евро долга, сообщает СМИ
04:43В Банке Финляндии рассказали, как будут отучать граждан брать кредиты
04:35ВОЗ обсудила с Facebook, Amazon и Google дезинформацию о коронавирусе
04:30Жителям Уханя из-за коронавируса запретили покидать микрорайоны
04:26Светлана Лобода объявила даты музыкального тура по Германии
04:19США повышают пошлины на воздушные суда из Евросоюза с 10% до 15%
Лента новостейМолния