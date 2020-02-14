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Минск пригрозил санкциями за срыв сроков ввода в эксплуатацию БелАЭС
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РИА Новости

Минск пригрозил санкциями за срыв сроков ввода в эксплуатацию БелАЭС

14:15 14.02.2020 (обновлено: 14:55 14.02.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 14 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика может ввести в отношении РФ крупные денежные штрафы за срыв сроков ввода в эксплуатацию БелАЭС, если Москва не примет предложения Минска по снижению ставки кредита примерно до 3% и отсрочке его выплаты с двух до пяти лет.
Как передает в пятницу госагентство Sputnik Беларусь, такое заявление Лукашенко сделал, общаясь с коллективом одного из предприятий в Гомельской области. Он, в частности, напомнил, что ранее РФ обязалась ввести первый энергоблок БелАЭС в 2018 году, второй блок - в 2019 году, однако "сорвали сроки, а там огромные штрафные санкции". По словам белорусского лидера, в Сочи президент РФ Владимир Путин предложил найти взаимоприемлемое решение, чтобы не начинать переговоры с санкций, и "отметил, что государственный бюджет не готов к этим выплатам".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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"Я говорю: хорошее предложение, у меня будет встречное. Вы сорвали сроки, значит, давайте договоримся, что процент по кредиту сократим до того уровня, как вы строите в Венгрии, во Вьетнаме - где-то около 3%. Мы не будем вводить санкции, и это как раз то на то и придется. И кредит, коль вы сроки сорвали, мы начнем выплачивать не через два года, а через пять. Логично? Логично. Неуютно, неудобно, но решили, что в этом плане мы будем договариваться: другого не дано. Или мы вводим санкции за просрочку - а там большие деньги, или они подвигаются по кредиту", - заявил Лукашенко.
По его словам, "отторжения" по этому предложению у российского президента не было.
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БелАЭС строится в Гродненской области. Для нее выбран АЭС-2006 - типовой российский проект станции нового поколения "три плюс" с улучшенными технико-экономическими показателями, соответствующий самым современным нормам безопасности, требованиям природоохранного и санитарно-гигиенического законодательства. АЭС будет состоять из двух энергоблоков с реакторными установками ВВЭР-1200. Физический пуск блока №1 планируется в текущем квартале. Минэнерго Белоруссии также принимает меры для введения в эксплуатацию второго энергоблока БелАЭС в 2021 году.
Для этих работ российской стороной выделен кредит, покрывающий 90% стоимости контракта на возведение станции в размере 10 миллиардов долларов. Кредитная линия открыта до 2035 года. Еще 10% оплачивает белорусская сторона. Погашение основного долга должно начаться после ввода АЭС в эксплуатацию. Ранее глава минэнерго Белоруссии Виктор Каранкевич сообщал, что обсуждается продление срока кредита с 25 до 35 лет. На этой неделе замминистра финансов РФ Сергей Сторчак сообщил, что Россия и Белоруссия ведут консультации по изменению условий кредита на строительство БелАЭС, однако вопрос осложняется тем, что в нем несколько самостоятельных составляющих.
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2037521847
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Белорусская АЭСАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинБелоруссияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Ой! Хорошо то как! Вводите быстрее санкции))) Бананы и кокосы белорусские были неплохие, но их у нас и так хватает из других стран)))
14 февраля, 14:25
Руслан Якубик
2270004
Что? России решил угрожать санкциями? А убытки СВОИ подсчитать?
14 февраля, 14:31
lyuda.terenteva.55
2430004
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