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В Москве в День Победы пройдет более 200 мероприятий
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РИА Новости

В Москве в День Победы пройдет более 200 мероприятий

14:14 14.02.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкКитель с медалями ветерана Великой Отечественной войны
Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Более 200 мероприятий состоится в дни празднования 75-ой годовщины Дня Победы в Москве, ожидается, что их посетят около 10 миллионов человек, сообщил заместитель руководителя департамента культуры Леонид Ошарин.
"В период празднования Дня Победы в городе состоится более 200 мероприятий, ожидаемое количество гостей в праздничных мероприятий - около 10 миллионов человек", - рассказал Ошарин.
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Он отметил, что в учреждениях театрального и концертного типа запланировано проведение 197 мероприятий, посвященных 75-ой годовщине Победы. Из них: 42 литературно-музыкальные программы, 46 концертных программ, 73 спектакля, 2 выставки, 10 показов фильмов и киноспектаклей, 24 иных мероприятий. Вход на 123 мероприятия будет свободным.
"В мероприятиях будут задействованы центральные площадки города, пешеходные зоны, площадки в административных округах, парки и учреждения культуры", - добавил Ошарин.
По его словам, в рамках подготовки к праздничным мероприятиям на основании органов исполнительной власти Москвы в марте 2020 года будет сформирован план основных мероприятий, который будет утверждён оргкомитетом.
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Леонид ОшаринДень ПобедыМоскваРоссияОбщество
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