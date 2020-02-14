В Москве в День Победы пройдет более 200 мероприятий

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Более 200 мероприятий состоится в дни празднования 75-ой годовщины Более 200 мероприятий состоится в дни празднования 75-ой годовщины Дня Победы Москве , ожидается, что их посетят около 10 миллионов человек, сообщил заместитель руководителя департамента культуры Леонид Ошарин

"В период празднования Дня Победы в городе состоится более 200 мероприятий, ожидаемое количество гостей в праздничных мероприятий - около 10 миллионов человек", - рассказал Ошарин.

Он отметил, что в учреждениях театрального и концертного типа запланировано проведение 197 мероприятий, посвященных 75-ой годовщине Победы. Из них: 42 литературно-музыкальные программы, 46 концертных программ, 73 спектакля, 2 выставки, 10 показов фильмов и киноспектаклей, 24 иных мероприятий. Вход на 123 мероприятия будет свободным.

"В мероприятиях будут задействованы центральные площадки города, пешеходные зоны, площадки в административных округах, парки и учреждения культуры", - добавил Ошарин.