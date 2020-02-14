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Медицинское управление Гонконга получит более 600 миллионов долларов
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РИА Новости

Медицинское управление Гонконга получит более 600 миллионов долларов

14:09 14.02.2020
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© REUTERS / Tyrone SiuПолицейские в защитных костюмах во время эвакуации жителей из жилого дома в Гонконге
Полицейские в защитных костюмах во время эвакуации жителей из жилого дома в Гонконге
© REUTERS / Tyrone Siu
Полицейские в защитных костюмах во время эвакуации жителей из жилого дома в Гонконге
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Правительство Гонконга собирается направить медицинскому управлению 4,7 миллиарда гонконгских долларов (примерно 605 миллионов долларов США) в рамках борьбы с коронавирусом, сообщает телерадиовещательная корпорация RTHK.
"Правительство собирается выделить дополнительных 4,7 миллиарда долларов медицинскому управлению, продолжить закупать маски во всем мире, а также финансово поддержать частные учреждения, у которых производство находится в Гонконге. Правительственного запаса масок хватит на два месяца", - заявила глава специального административного района Кэрри Лэм, слова которой приводятся в сообщении.
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