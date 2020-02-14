Медицинское управление Гонконга получит более 600 миллионов долларов

Полицейские в защитных костюмах во время эвакуации жителей из жилого дома в Гонконге

Полицейские в защитных костюмах во время эвакуации жителей из жилого дома в Гонконге

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Правительство Правительство Гонконга собирается направить медицинскому управлению 4,7 миллиарда гонконгских долларов (примерно 605 миллионов долларов США) в рамках борьбы с коронавирусом , сообщает телерадиовещательная корпорация RTHK

"Правительство собирается выделить дополнительных 4,7 миллиарда долларов медицинскому управлению, продолжить закупать маски во всем мире, а также финансово поддержать частные учреждения, у которых производство находится в Гонконге. Правительственного запаса масок хватит на два месяца", - заявила глава специального административного района Кэрри Лэм, слова которой приводятся в сообщении.

По ее данным, за прошедшую неделю число зараженных пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, выросло. На сегодняшний день число людей, въезжающих в Гонконг, уменьшилось на 80%.