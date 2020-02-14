Медицинское управление Гонконга получит более 600 миллионов долларов

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Правительство Гонконга собирается направить медицинскому управлению 4,7 миллиарда гонконгских долларов (примерно 605 миллионов долларов США) в рамках борьбы с коронавирусом, сообщает телерадиовещательная корпорация RTHK.
"Правительство собирается выделить дополнительных 4,7 миллиарда долларов медицинскому управлению, продолжить закупать маски во всем мире, а также финансово поддержать частные учреждения, у которых производство находится в Гонконге. Правительственного запаса масок хватит на два месяца", - заявила глава специального административного района Кэрри Лэм, слова которой приводятся в сообщении.
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По ее данным, за прошедшую неделю число зараженных пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, выросло. На сегодняшний день число людей, въезжающих в Гонконг, уменьшилось на 80%.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-2019. Число зараженных в Китае уже превысило 63,8 тысячи человек, скончались 1380, за пределами Китая заразились 505 человек, включая два случая в России.