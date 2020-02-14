В Челябинске локализовали пожар в цехе на 2,9 тысячи "квадратов"

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Крупный пожар в цехе по производству пластиковой посуды в Челябинске удалось локализировать на площади 2,9 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"В 13.50 мск пожар локализован на площади 2900 квадратных метров. Проводится проливка и разборка конструкций", - сказал собеседник агентства.

Крупные пожары и взрывы на предприятиях в России в 2019-2020 годах

Крупные пожары и взрывы на предприятиях в России в 2019-2020 годах

Как сообщало МЧС РФ, в пятницу в цехе по производству пластиковой посуды на Троицком тракте в Челябинске произошел пожар - пожару присвоен четвертый номер сложности,