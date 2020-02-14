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В Челябинске локализовали пожар в цехе на 2,9 тысячи "квадратов"
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РИА Новости

В Челябинске локализовали пожар в цехе на 2,9 тысячи "квадратов"

14:09 14.02.2020 (обновлено: 14:13 14.02.2020)
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкПожар в цехе по производству пластиковой посуды в Челябинске. 14 февраля 2020
Пожар в цехе по производству пластиковой посуды в Челябинске. 14 февраля 2020
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
Пожар в цехе по производству пластиковой посуды в Челябинске. 14 февраля 2020
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Крупный пожар в цехе по производству пластиковой посуды в Челябинске удалось локализировать на площади 2,9 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В 13.50 мск пожар локализован на площади 2900 квадратных метров. Проводится проливка и разборка конструкций", - сказал собеседник агентства.
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МЧС России (Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЧелябинскПроисшествия
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