Голикова рассказала об обращениях по лекарствам для онкобольных

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о поступающих в правительство обращениях родителей и врачей, которые касаются проблем с лекарственным обеспечением онкобольных.
Глава правительства РФ Михаил Мишустин в пятницу провёл совещание о совершенствовании онкологической медпомощи и отдельно остановился на проблеме лекарственного обеспечения онкобольных детей. Он сообщил также, что накануне состоялась встреча представителей кабмина с врачами-онкологами, где подробно обсуждались эти вопросы.
"Вчера по результатам встречи с нашими ведущими детскими онкологами мы проработали вариант поручений и вариант действий, которые должно осуществить правительство РФ... В последнее время и в правительство, и в министерство здравоохранения поступают обращения родителей, врачей по поводу того, что есть проблемы с обеспечением лекарственными препаратами и рядом других направлений по части развития онкологической помощи", - сообщила Голикова.
Она пояснила, что сформулированные в кабмине предложения по изменению ситуации базируются как раз на этих обращениях и мнениях, высказанных ведущими онкологами. Вице-премьер в ходе совещания озвучила девять основных задач, которые предполагается решить в первоочередном порядке.