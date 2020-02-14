Голикова рассказала об обращениях по лекарствам для онкобольных

"Вчера по результатам встречи с нашими ведущими детскими онкологами мы проработали вариант поручений и вариант действий, которые должно осуществить правительство РФ... В последнее время и в правительство, и в министерство здравоохранения поступают обращения родителей, врачей по поводу того, что есть проблемы с обеспечением лекарственными препаратами и рядом других направлений по части развития онкологической помощи", - сообщила Голикова.