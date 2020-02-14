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2020-02-14T14:02+0300
https://ria.ru/20200214/1564776954.html
Голикова рассказала об обращениях по лекарствам для онкобольных
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РИА Новости

Голикова рассказала об обращениях по лекарствам для онкобольных

14:02 14.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о поступающих в правительство обращениях родителей и врачей, которые касаются проблем с лекарственным обеспечением онкобольных.
Глава правительства РФ Михаил Мишустин в пятницу провёл совещание о совершенствовании онкологической медпомощи и отдельно остановился на проблеме лекарственного обеспечения онкобольных детей. Он сообщил также, что накануне состоялась встреча представителей кабмина с врачами-онкологами, где подробно обсуждались эти вопросы.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание о совершенствовании онкологической медицинской помощи
Вчера, 13:53
Мишустин: необходимые онкобольным детям лекарства должны быть доступны
"Вчера по результатам встречи с нашими ведущими детскими онкологами мы проработали вариант поручений и вариант действий, которые должно осуществить правительство РФ... В последнее время и в правительство, и в министерство здравоохранения поступают обращения родителей, врачей по поводу того, что есть проблемы с обеспечением лекарственными препаратами и рядом других направлений по части развития онкологической помощи", - сообщила Голикова.
Она пояснила, что сформулированные в кабмине предложения по изменению ситуации базируются как раз на этих обращениях и мнениях, высказанных ведущими онкологами. Вице-премьер в ходе совещания озвучила девять основных задач, которые предполагается решить в первоочередном порядке.
Деткое онкологическое отделение
Вчера, 12:05
Минздрав хочет снять ограничения с западных лекарств для онкобольных
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