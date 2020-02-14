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Омбудсмен рассказала о состоянии жившей в больнице девочки
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РИА Новости

Омбудсмен рассказала о состоянии жившей в больнице девочки

14:00 14.02.2020 (обновлено: 14:24 14.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева
Уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Девочка, которая 5 лет прожила в перенатальном центре, чувствует себя хорошо, очень общительная, развитая и талантливая, условия ее содержания прекрасные, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
Ранее суд удовлетворил иск органов опеки об ограничении в родительских правах матери и отца пятилетней девочки, несколько лет проживающей в перинатальном медицинском центре "Мать и дитя". Заседание состоялось 5 февраля в Пресненском суде столицы. Решение суда вступит в законную силу через 30 дней. Опеку над ребенком могут получить ее бабушка и дедушка или ее поместят в учреждение соцзащиты.
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"Условия содержания девочки прекрасные, огромное количество игрушек. Очень развитый и общительный ребенок, хороший. Чувствует себя хорошо. Замечательная девочка. Все хорошо. Она очень талантливая, прекрасно рисует", - сообщила Потяева.
Гагаринский суд Москвы в сентябре уже обязывал родителей забрать ребенка из ПМЦ, однако решение исполнить так и не удалось, поскольку невозможно было установить место жительства родителей, а по тем адресам, по которым прописаны родители, приставы никого не застали.
Ранее в декабре органы опеки подали иск об ограничении родительских прав матери и отца девочки, которая все пять лет своей жизни провела в центре "Мать и дитя". Ее выписали в марте 2019 года из перинатального медицинского центра. В ПМЦ заявили, что здоровье девочки удовлетворительное, в стационарной помощи она не нуждается. Однако девочка продолжает там жить. Сообщалось, что мать опасалась за ее здоровье и поэтому не забирала домой, оплачивая проживание в отдельной палате и услуги нянь.
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Татьяна ПотяеваГагаринский суд г. МосквыМоскваОбщество
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