Омбудсмен рассказала о состоянии жившей в больнице девочки

Ранее суд удовлетворил иск органов опеки об ограничении в родительских правах матери и отца пятилетней девочки, несколько лет проживающей в перинатальном медицинском центре "Мать и дитя". Заседание состоялось 5 февраля в Пресненском суде столицы. Решение суда вступит в законную силу через 30 дней. Опеку над ребенком могут получить ее бабушка и дедушка или ее поместят в учреждение соцзащиты.

"Условия содержания девочки прекрасные, огромное количество игрушек. Очень развитый и общительный ребенок, хороший. Чувствует себя хорошо. Замечательная девочка. Все хорошо. Она очень талантливая, прекрасно рисует", - сообщила Потяева.

Ранее в декабре органы опеки подали иск об ограничении родительских прав матери и отца девочки, которая все пять лет своей жизни провела в центре "Мать и дитя". Ее выписали в марте 2019 года из перинатального медицинского центра. В ПМЦ заявили, что здоровье девочки удовлетворительное, в стационарной помощи она не нуждается. Однако девочка продолжает там жить. Сообщалось, что мать опасалась за ее здоровье и поэтому не забирала домой, оплачивая проживание в отдельной палате и услуги нянь.