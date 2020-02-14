Пожарный поезд направили к горящему цеху в Челябинске

Пожар в цехе по производству пластиковой посуды в Челябинске

Пожар в цехе по производству пластиковой посуды в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 14 фев – РИА Новости. Пожарный поезд с цистернами с водой направлен к цеху по производству пищевой пленки в Пожарный поезд с цистернами с водой направлен к цеху по производству пищевой пленки в Челябинске , который горит в пятницу на площади 2,5 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-центре ГУМЧС России по региону.

Как сообщало МЧС РФ , в пятницу в цехе по производству пластиковой посуды на Троицком тракте в Челябинске произошел пожар - пожару присвоен четвертый номер сложности, площадь пожара с 600 увеличилась до 2 тысяч квадратных метров. Позже пресс-центр регионального МЧС сообщил об увеличении площади пожара до 2,5 тысячи квадратных метров и обрушении в цехе на площади 800 квадратных метров.

Сообщение о возгорании поступило в 12.34 (10.30 мск). К месту были незамедлительно направлены пожарно-спасательные подразделения, силы работают по повышенному номеру сложности, привлечена дополнительная техника.

"К месту пожара направлен пожарный поезд, в составе которого специальные инструменты и цистерны с водой. Эту воду будут использовать для тушения возгорания", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что расстояние от железнодорожных путей, куда подъедет поезд, до пожара - 600 метров, к месту тушения будет протянута магистраль (из пожарных рукавов).