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Пожарный поезд направили к горящему цеху в Челябинске
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РИА Новости

Пожарный поезд направили к горящему цеху в Челябинске

13:58 14.02.2020
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкПожар в цехе по производству пластиковой посуды в Челябинске
Пожар в цехе по производству пластиковой посуды в Челябинске
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
Пожар в цехе по производству пластиковой посуды в Челябинске
ЧЕЛЯБИНСК, 14 фев – РИА Новости. Пожарный поезд с цистернами с водой направлен к цеху по производству пищевой пленки в Челябинске, который горит в пятницу на площади 2,5 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-центре ГУМЧС России по региону.
Как сообщало МЧС РФ, в пятницу в цехе по производству пластиковой посуды на Троицком тракте в Челябинске произошел пожар - пожару присвоен четвертый номер сложности, площадь пожара с 600 увеличилась до 2 тысяч квадратных метров. Позже пресс-центр регионального МЧС сообщил об увеличении площади пожара до 2,5 тысячи квадратных метров и обрушении в цехе на площади 800 квадратных метров.
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Сообщение о возгорании поступило в 12.34 (10.30 мск). К месту были незамедлительно направлены пожарно-спасательные подразделения, силы работают по повышенному номеру сложности, привлечена дополнительная техника.
"К месту пожара направлен пожарный поезд, в составе которого специальные инструменты и цистерны с водой. Эту воду будут использовать для тушения возгорания", - сказал собеседник агентства.
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Он уточнил, что расстояние от железнодорожных путей, куда подъедет поезд, до пожара - 600 метров, к месту тушения будет протянута магистраль (из пожарных рукавов).
В настоящее время возгорание тушат более 100 человек и 24 единицы техники, на месте работает специальная лаборатория для замера ПДК вредных веществ в воздухе. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, сообщает ГУМЧС.
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МЧС России (Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЧелябинскРоссияПроисшествия
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